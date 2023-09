Oekraïense havenstad Odesa geteisterd door explosies

De Oekraïense havenstad Odesa is in de nacht van zondag op maandag geteisterd door explosies. Bij de aanvallen is flinke schade aangericht.

Zeker één persoon is gewond geraakt, meldt gouverneur Oleh Kiper op Telegram. De infrastructuur van de haven is aangetast.

Rusland voerde zowel raket- als droneaanvallen uit op Odesa. Kiper had inwoners aan het begin van de nacht opgeroepen schuilkelders op te zoeken en die voorlopig niet te verlaten.

Er woedde korte tijd een grote brand in een hoog gebouw in de stad, maar volgens Kiper ging het niet om een bewoond pand.

Zondag heeft Rusland al een luchtaanval uitgevoerd op Kherson, zo'n 200 kilometer ten oosten van Odesa. Daarbij zijn volgens lokale autoriteiten twee mensen om het leven gekomen.