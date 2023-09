Russische buitenlandminister haalt uit bij VN: 'Westen voert strijd tegen ons'

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov heeft fel uitgehaald bij zijn bezoek aan de Verenigde Naties in New York. "Het Westen voert gewoon een rechtstreekse strijd tegen ons", zei hij over de oorlog in Oekraïne.

Volgens Lavrov worden landen elders in de wereld voorgelogen door het Westen als het gaat om het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De buitenlandminister beschuldigt westerse landen van een "koloniale houding" omdat ze in Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen op zoek gaan naar steun voor Oekraïne.

Lavrov zei tegen verslaggevers ook dat het vredesplan van Oekraïne, een tienpuntenplan dat president Volodymyr Zelensky eind vorig jaar voorstelde, "compleet onhaalbaar" is. Volgens hem "weet iedereen dat het een onmogelijk plan is, maar zeggen ze tegelijkertijd dat het de enige basis is voor onderhandelingen".

In het plan staat onder meer dat er niet onderhandeld kan worden over de territoriale integriteit van Oekraïne. Dat geldt ook voor het schiereiland de Krim, dat al sinds 2014 onder Russische controle staat.