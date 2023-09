Oekraïne krijgt volgens bronnen toch gewenste langeafstandsraketten van de VS

Delen via E-mail

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Oekraïne volgens Amerikaanse media toch geavanceerde langeafstandsraketten beloofd. De zogenoemde ATACMS-raketten, met een bereik van meer dan 300 kilometer, zouden de komende weken worden geleverd.

Biden zou de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de raketten hebben beloofd tijdens het bezoek van Zelensky aan de VS deze week. Oekraïne zou "een klein aantal" van de raketten krijgen, zo citeren NBC News en The Wall Street Journal anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Oekraïne en de VS hebben niet gereageerd op het nieuws.