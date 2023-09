Overzicht Ook Canada schroeft steun Oekraïne op, aanval op Russische vloot

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Canada komt met meer steun na een bezoek van de Oekraïense president Volodomyr Zelensky. En het hoofdkwartier van de Russische vloot is geraakt door een raket.

Zelensky bezocht de afgelopen dagen zowel de Verenigde Staten als Canada. De VS had al meer hulp toegezegd: er komen onder meer luchtverdedigingssystemen.

Ook Canada heeft aangekondigd met meer hulp te komen. Zo gaat het land helpen met het trainen van piloten en onderhoudsmonteurs voor F-16's. De Canadese minister-president Justin Trudeau zei Oekraïne langdurig te zullen steunen. Hij beloofde onder meer de komende drie jaar voor 650 miljoen Canadese dollar (452 miljoen euro) aan militaire steun te leveren.

Dode en gewonden bij raketaanval in Centraal-Oekraïne

De Oekraïense stad Kremenchuk, in het midden van het land, lag vrijdag onder vuur. Bij een raketaanval viel één dode en minstens vijftien gewonden. Onder de gewonden is een kind.

De desbetreffende raket wist door het Oekraïense luchtverdedigingssysteem te komen. Het land zegt dat het een andere Russische raket wel neer heeft kunnen halen.

Hoofdkwartier Russische vloot geraakt door raket

Ook Oekraïne voerde vrijdag raketaanvallen uit. Het land wist het hoofdkwartier van de Russische vloot op de Zwarte Zee in Sebastopol te raken. Een "succesvolle aanval", zegt Oekraïne zelf.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat één militair wordt vermist. Eerst werd gemeld dat de militair om het leven was gekomen, maar daar kwam Rusland later op terug.

Op beelden die rondgaan op sociale media en Oekraïense nieuwssites is te zien dat een gat is geslagen in het hoofdkwartier. De rookpluim boven het gebouw is van ver te zien.

Oekraïne werpt blik op komende winter

De gure Oekraïense winter komt steeds dichterbij. Zelensky benadrukt dat zijn troepen zich niet laten tegenhouden door koude en slechte weersomstandigheden.

Zelensky richt zich specifiek op de gevechten rondom de stad Bakhmut in het oosten van het land. De president zegt nog steeds te geloven in een succesvolle herovering van de felbevochten stad, die begin dit jaar in Russische handen viel.

Tegelijkertijd ziet Oekraïne ook dat Rusland is begonnen met het aanvallen van de energievoorzieningen in het land. Premier Denys Shmyhal zegt dat er de laatste twee weken aanvallen op regionale energiecentrales zijn geweest.

Vorige winter beschoot Rusland vrijwel dagelijks energievoorzieningen en infrastructuur, waardoor mensen regelmatig zonder elektriciteit, gas of stromend water kwamen te zitten. Shmyhal erkent dat het waarschijnlijk weer een zware winter zal worden, maar denkt wel dat zijn land nu beter in staat is de energiecentrales te beschermen. Oekraïne heeft ten opzichte van vorig jaar veel meer luchtafweer van westerse bondgenoten gekregen.

Tweede graanschip vertrokken na einde deal

Vrijdag vertrok ook een graanschip vanuit Oekraïne. Het is het tweede schip dat de Oekraïense haven heeft verlaten na het aflopen van de graandeal.

Het vrachtschip Aroyat kwam zaterdag aan in Oekraïne samen met een ander schip, de Resilient Africa. Dat vertrok dinsdag al via Turkije richting Israël. De Aroyat is met Oekraïens graan onderweg naar Egypte.

De schepen varen over de Zwarte Zee via een route die internationale wateren vermijdt. Ze varen langs de kust van Roemenië en Bulgarije. Dat verkleint de kans op een Russische aanval. De Oekraïners kwamen met deze route, die ze een "humanitaire corridor" noemen.

In juli maakte Rusland bekend de graandeal niet te gaan verlengen. In die overeenkomst was afgesproken dat het Oekraïense graan ondanks de oorlog kon worden geëxporteerd over de Zwarte Zee. Omdat Oekraïne een belangrijke graanexporteur is, had het einde van de deal wereldwijd impact.