In 100 woorden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Oekraïne stelt dat Rusland het VN-verdrag schendt. Het land zou Oekraïne onterecht hebben beschuldigd van genocide. Als het Internationaal Gerechtshof Rusland veroordeelt, wordt de Russische president Vladimir Poetin dan bestraft?

Het nóg korte antwoord is: nee. Volgens het VN-verdrag mag een land geen genocide plegen, maar er staat niets in over het gebruik van de term.