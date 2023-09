Hoofdkwartier van Russische vloot op de Krim getroffen door raket

Delen via E-mail

Het hoofdkwartier van de Russische vloot op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim is vrijdag geraakt door een raket. Volgens het Russische ministerie van Defensie is er één medewerker door de aanval overleden.

Lokale autoriteiten hielden in eerste instantie rekening met nog een aanval en riepen inwoners van Sebastopol op om uit de buurt van het stadscentrum te blijven. Daar is het hoofdkwartier gevestigd.

Volgens de door Rusland geïnstalleerde gouverneur Mikhail Razvozhayev is er brand uitgebroken in het hoofdkwartier. De brandweer is inmiddels ter plaatse.