Poolse president zwakt uitspraken premier over wapenleveringen af: 'Misverstand'

De uitspraken van de Poolse premier Mateusz Morawiecki over het stopzetten van wapenleveringen aan Oekraïne zijn verkeerd begrepen, zegt de Poolse president Andrzej Duda. Morawiecki bedoelde volgens hem alleen dat Polen geen nieuw gekochte wapens meer naar Oekraïne stuurt.

"Zijn woorden zijn op de slechtst mogelijke manier geïnterpreteerd. Naar mijn idee bedoelde de premier dat we de nieuwe wapens die we kopen niet naar Oekraïne brengen, omdat we het Poolse leger moderniseren", lichtte president Duda donderdag toe.

"Polen levert niet langer wapens aan Oekraïne, omdat we ons land nu bewapenen met modernere wapens", zei Morawiecki gisteren. Hij deed zijn uitspraak vlak na een speech van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. In die toespraak noemde Zelensky het Poolse verbod op de import van Oekraïens graan "politiek theater".

Waar de ruzie over het graanverbod leek te escaleren, lijken de woorden van Duda erop gericht rust in de tent te krijgen. Eerder op de dag werd al bekend dat de landbouwministers van Oekraïne en Polen contact met elkaar hadden om tot een oplossing te komen.