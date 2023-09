Overzicht Zelensky vraagt (en krijgt) meer steun, Polen levert beloofde wapens

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Polen die wapens aan Oekraïne blijft leveren, nieuwe raketaanvallen van Rusland en Zelensky's bezoek aan de VS. Ook bereikte het eerste Oekraïense graanschip na het klappen van de graandeal Istanboel.

Polen zal de eerder toegezegde wapens gewoon leveren aan Oekraïne, zei een Poolse regeringswoordvoerder donderdag. Woensdag ontstond daar twijfel over, omdat premier Mateusz Morawiecki had bekendgemaakt de leveringen aan Oekraïne stop te zetten.

Die uitspraak kwam tijdens een hoogoplopend conflict over de uitvoer van Oekraïens graan. Polen heeft dat verboden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky begon daarover tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar hij zei dat "het politieke theater" alleen Rusland helpt.

De Poolse en Oekraïense minister van Landbouw zijn inmiddels op zoek naar een oplossing voor het graanprobleem. Slowakije, dat ook een graanverbod had ingesteld, heeft al wel afspraken met Oekraïne gemaakt. In een handelssysteem worden vergunningen uitgegeven voor de import van graan uit Oekraïne.

Zelensky vraagt (en krijgt) meer wapens in Washington

Zelensky heeft tijdens een besloten bijeenkomst in Washington gezegd dat het wegvallen van Amerikaanse steun grote gevolgen kan hebben. De Democratische fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer zei dat de Oekraïense leider met een grimmige waarschuwing kwam: "Als we de hulp niet krijgen, verliezen we de oorlog."

De VS maakte donderdagavond bekend dat Oekraïne die hulp gaat krijgen. Het nieuwe militaire steunpakket zal onder meer luchtverdedigingssystemen bevatten, iets waar Zelensky al tijden om vraagt. Het pakket moet Kyiv helpen in de aanloop naar de winter.

Maar Oekraïne zal het vooralsnog moeten stellen zonder ATACMS-raketten. De Amerikaanse president Joe Biden "heeft besloten dat hij geen ATACMS-raketten zal leveren, maar hij heeft de mogelijkheid in de toekomst niet uitgesloten", zei Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis.

1:02 Afspelen knop Zelensky in VS: 'Rusland start ieder decennium nieuwe oorlog'

Rusland voert grootste luchtaanvallen in weken uit

Rusland heeft donderdag meerdere raketten afgevuurd op Oekraïense energiefaciliteiten. De grootste Russische luchtaanval in weken leidde tot stroomstoringen in vijf Oekraïense regio's.

Meerdere faciliteiten in westelijke en centrale regio's raakten beschadigd. Dat leidde tot "gedeeltelijke stroomuitval" in de regio's Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipro en Kharkiv.

Bij de aanvallen vielen meerdere gewonden. In Kyiv raakten volgens de burgemeester achttien mensen in het centrum gewond door vallend puin. Minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko meldde zeven gewonden in Cherkasy. In deze centraal gelegen stad raakten een hotel en verschillende kiosken beschadigd.

0:51 Afspelen knop Chaos na nieuwe raketaanvallen in Kyiv en andere regio’s

Eerste graanschip uit Oekraïne in Istanboel na einde graandeal

Het eerste graanschip dat sinds het aflopen van de graandeal vanuit Oekraïne is vertrokken, is aangekomen in Istanboel. Dat is te zien op websites voor maritiem verkeer.

Het is de eerste succesvolle reis van een met graan gevuld vrachtschip via de Zwarte Zee sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de deal.

Volgens Oekraïense functionarissen vervoerde het onder de vlag van Palau varende schip Resilient Africa 3.000 ton tarwe, toen het dinsdag vanuit de haven van Chornomorsk vertrok. Israël is de eindbestemming.