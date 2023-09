Polen geeft de al toegezegde wapens nog wél aan Oekraïne

Polen levert de wapens die het al eerder heeft toegezegd nog wel aan Oekraïne. Die boodschap kwam vlak nadat premier Mateusz Morawiecki had laten weten dat zijn land stopt met het leveren van wapens aan Oekraïne.

Polen wil zich alleen nog focussen op de eigen verdediging. Hoelang de leveringsstop duurt, is niet duidelijk. "We zullen het in de toekomst zien", zei de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski donderdag over de stop.

Het besluit is het volgende hoofdstuk in de ruzie over de import van Oekraïens graan. Polen, Hongarije en Slowakije stopten met die import nadat het verbod vanuit de Europese Unie was vervallen.

De boeren uit die landen zouden met hun graanprijzen niet kunnen opboksen tegen het goedkope graan uit Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is kwaad. Hij noemde het verbod "politiek theater" dat Rusland in de kaart speelt. Als reactie daarop liet Polen weten te stoppen met het leveren van wapens.

Op zoek naar een oplossing

De Poolse en Oekraïense minister van Landbouw zoeken naar een oplossing voor het graanprobleem. De ministers hebben elkaar telefonisch gesproken, meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw. Het is nog niet duidelijk of er al een mogelijke oplossing op de plank ligt.

Slowakije, een van de andere landen die een graanverbod instelde, heeft afspraken gemaakt met Oekraïne in de vorm van een handelssysteem. Daarin worden vergunningen uitgegeven voor het importeren van graan uit Oekraïne.