Graanruzie loopt op: Polen zegt geen wapens meer te leveren aan Oekraïne

Polen, een van de grootste bondgenoten van de Oekraïeners sinds de Russische invasie, stopt met het leveren van wapens aan Oekraïne. Het land richt zich alleen nog op de eigen verdediging, zei premier Mateusz Morawiecki woensdag.

"We dragen niet langer wapens over aan Oekraïne, omdat we Polen nu bewapenen met modernere wapens", zei Morawiecki toen een journalist hem vroeg of zijn land Kyiv zal blijven steunen ondanks de meningsverschillen over graanexport.

Het Poolse besluit is het volgende hoofdstuk in een hoogoplopende ruzie over Oekraïens graan. Polen stelde vorige week, samen met Slowakije en Hongarije, een importverbod in voor Oekraïens graan, omdat Poolse boeren niet kunnen opboksen tegen het goedkope voedsel. Het land voerde het verbod direct in nadat het EU-wijde verbod werd opgeheven.

Dit leidde tot woede in Kyiv, omdat dit tegen de afspraken zou zijn die Oekraïne met de EU had gemaakt. President Volodymyr Zelensky haalde bij de VN-top in de Verenigde Staten uit naar Polen. Hij noemde de graanverboden van de drie EU-landen "politiek theater". Dat theater speelt Rusland in de kaart, claimt Zelensky.

Poolse beleidsmakers reageerden daar op hun beurt weer woest op. Dat ging eerst met stevige woorden, maar even later kwam de aankondiging over de wapenleveringen van Polen aan Oekraïne. "We sturen niet langer wapens naar Oekraïne, omdat we Polen nu bewapenen", schrijft het kantoor van de Poolse premier op X.

📺 Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń dla @PolsatNewsPL: Ukraina broni się przed bestialskim atakiem rosyjskim i rozumiem tą sytuację, jednak tak jak powiedziałem, będziemy chronić nasz kraj. My już nie przekazujemy uzbrojenia na 🇺🇦, ponieważ uzbrajamy teraz Polskę. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 20, 2023

Polen behoort tot belangrijkste bondgenoten van Oekraïne

De ruzie is opmerkelijk, omdat de twee landen nader tot elkaar zijn gekomen sinds de Russische invasie die begin vorig jaar begon.

Polen behoort tot de belangrijkste bondgenoten van Kyiv en heeft wapens en noodhulp naar Oekraïne gestuurd. Ook heeft het land zijn grenzen geopend voor Oekraïense vluchtelingen.