Overzicht Oekraïners mogelijk gedood door eigen raket, graanschip op weg

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de raket die eerder deze maand insloeg op een marktplein in de Oekraïense stad Kostiantynivka was mogelijk afkomstig van Oekraïens afweergeschut.

Bij de raketinslag op 6 september kwamen zeker vijftien mensen om het leven. Dertig anderen raakten gewond.

Het was een van de dodelijkste inslagen in maanden. Direct wezen alle beschuldigende vingers naar Rusland, dat sinds het begin van de invasie regelmatig burgerdoelen onder vuurt neemt.

The New York Times zegt na eigen onderzoek "sterke aanwijzingen" te hebben dat de raket in kwestie door de Oekraïners zelf is afgevuurd. De Amerikaanse krant onderzocht de overblijfselen van de raket, nam satellietbeelden onder de loep, analyseerde radioboodschappen en videobeelden en sprak met ooggetuigen.

De onderzoekers concluderen dat de raket waarschijnlijk in de verderop gelegen plaats Druzhkivka is afgevuurd als onderdeel van een vergeldingsaanval op de Russen. Die hadden een dag eerder Kostiantynivka bestookt. De raket ging weliswaar richting de frontlinie in het door Rusland bezette gebied, maar bereikte haar doel niet.

Oekraïne doet nog onderzoek naar het incident en wilde tegenover The New York Times niet inhoudelijk reageren.

Het winkelgebied in Kostiantynivka kort na de raketinslag. Foto: Getty Images

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Eerste schip haalt graan op in Oekraïne sinds aflopen deal

Elders in Oekraïne is voor het eerst sinds het aflopen van de graandeal een vrachtschip onderweg naar de Bosporus in Istanboel. Dat meldde de Oekraïense vicepremier Oleksandr Kubrakov dinsdag op Facebook.

Het gaat om het schip Resilient Africa met aan boord 3.000 ton tarwe. Dat schip kwam zaterdag aan in de haven van Chornomorsk (in de regio Odesa), net als de Aroyat. Dit waren de eerste schepen die Oekraïne bereikten via een tijdelijke corridor die Oekraïne zelf heeft opgezet vanwege het aflopen van de graandeal. Die moeten in totaal 20.000 ton tarwe transporteren naar Afrika en Azië.

Vanuit Chornomorsk werd tijdens de graandeal veel graan uitgevoerd. Oekraïne kon dankzij de overeenkomst bijna een jaar lang veilig landbouwproducten via de Zwarte Zee uitvoeren. De afspraken werden meermaals verlengd, maar Rusland weigert sinds halverwege juli medewerking. Sindsdien valt het land regelmatig Oekraïense havens aan.

Oekraïne kondigde vorige maand aan een "humanitaire corridor" in de Zwarte Zee te openen. Die is bedoeld voor schepen die vastzitten in Oekraïense havens sinds de Russische invasie in februari 2022 begon. Daarnaast moet de corridor ervoor zorgen dat de uitvoer van graan weer kan doorgaan, ook zonder veiligheidsgaranties. Eerder verlieten vijf schepen de haven van de stad Odesa.

2:16 Afspelen knop Waarom Poetin zijn drones al weken op Oekraïense graansilo's richt

Drones en bommen eisen meerdere doden

De West-Oekraïense stad Lviv is dinsdag aangevallen door drones. Daarbij is volgens de lokale autoriteiten brand in drie industriële pakhuizen ontstaan. Naast zes doden melden de autoriteiten ook dat er zeker één gewonde is gevallen.

Er zijn volgens het regionale militaire bestuur twee mensen onder het puin vandaan gehaald: een vrouw die ongedeerd lijkt en een man met ernstige verwondingen.

Lviv ligt dicht bij de grens met Polen en wordt beschouwd als een van de veiligere steden in het land. Maar Lviv wordt de laatste tijd weer vaker aangevallen. Zo kwamen in augustus drie mensen om bij een luchtaanval.

In Kupiansk heeft een bomaanval dodelijke slachtoffers geëist. In de stad in het noordoosten van Oekraïne kwamen zes mensen om het leven: vier mannen en twee vrouwen.

In de regio Dnipro kwam volgens de gouverneur een stad onder artillerievuur te liggen. Daarbij raakte een 71-jarige man gewond, meldt de gouverneur. Hij maakt ook melding van schade aan zes huizen, een hoogspanningslijn en een gaspijplijn.

Nieuwe lading tanks voor Oekraïne

Denemarken zegt tenslotte nog eens 45 tanks aan Oekraïne te doneren. Die schaft het land volgens Deense media samen met andere landen aan. Het is niet bekend om welke landen het gaat. Eerder kocht Denemarken met Nederland en Duitsland meer dan honderd tanks voor Oekraïne.