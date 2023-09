Overzicht Oekraïne claimt succes bij Bakhmut en ruziet met EU-lidstaten

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een conflict tussen Oekraïne en Polen, Hongarije en Slowakije over graan. Verder claimt een Oekraïense generaal door een verdedigingslinie bij Bakhmut gebroken te zijn en heeft Kyiv zes onderministers van Defensie ontslagen.

Oekraïne ruziet met EU-lidstaten over graanverbod

Oekraïne heeft klachten ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over Polen, Slowakije en Hongarije. De Oekraīeners zijn boos dat de landen Oekraïens voedsel weren. Dat zou tegen gemaakte afspraken ingaan.

De drie landen voerden vrijdag een importverbod in voor Oekraïense landbouwproducten. Dat houdt in dat inwoners of bedrijven uit die landen bijvoorbeeld geen tarwe of mais uit Oekraïne mogen halen. Dit deden de drie EU-landen kort nadat Brussel eenzelfde maatregel stopzette. De Europese Commissie verbood Oekraïne afgelopen voorjaar om graan in Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije af te zetten. Dit omdat de Oekraïense producten veel goedkoper zijn.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Vrijdag sloten Kyiv en Brussel een deal, waardoor Oekraïne weer graan, mais en tarwe mocht exporteren naar de Oost-Europese landen. Polen, Hongarije en Slowakije waren het daar niet mee eens en besloten direct regels in te voeren om goedkoop graan uit Oekraïne buiten de deur te houden.

Oekraïne stapt nu naar de WTO, omdat de drie landen volgens Oekraïne tegen de gemaakte afspraken in handelen. Volgens de Spaanse minister Luis Planas Puchades (Landbouw) zijn de maatregelen van de landen illegaal.

Kyiv stuurt zes onderministers van Defensie de laan uit

De Oekraïense regering heeft zes onderministers van Defensie de laan uitgestuurd. Het is niet bekend waarom de onderministers ontslagen zijn. Hanna Maliar is een van de onderministers die wordt ontslagen. Zij gaf regelmatig updates over de Russische invasie in het land.

Het rommelt al langer op het Oekraïense ministerie van Defensie. De Oekraïense regering stelde eerder deze maand Rustem Umerov aan als de nieuwe defensieminister. Hij verving Oleksii Reznikov, die voor de oorlog het hoofd van Defensie werd.

"Reznikov heeft 550 dagen van oorlog doorgemaakt en ik geloof dat het tijd is voor een nieuwe aanpak bij het ministerie", verklaarde president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap begin september.

Oekraïense generaal claimt door verdedigingslinie bij Bakhmut te zijn gebroken

Het Oekraïense leger heeft door een belangrijke Russische verdedigingslinie weten te breken bij de stad Bakhmut, zei een Oekraïense generaal maandag. De doorbraak zou te danken zijn aan de herovering van de dorpen Klisjtsjiivka en Andriivka.

In het weekend meldde Oekraïne al dat de twee dorpen waren ingenomen. "Deze nederzettingen, op het eerste gezicht klein, waren belangrijke elementen in de verdedigingslinie van de vijand, die zich uitstrekte van Bakhmut tot Horlivka" zei generaal Oleksandr Syrsky, via Telegram. Horlivka ligt zo'n 30 kilometer ten zuiden van Bakhmut.

Volgens Syrsky probeert Rusland de verloren posities terug te nemen en wordt er nog steeds zwaar gevochten bij de dorpen. Moskou ontkent dat het de controle over de beide dorpen is kwijtgeraakt.

0:50 Afspelen knop Oekraïne zegt weer dorp nabij Bakhmut te hebben heroverd

Duitsland komt met steunpakket van 400 miljoen euro voor Oekraïne

Duitsland komt met een nieuw steunpakket voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het land maakt nog eens 400 miljoen euro vrij voor wapens en hulp, zei de minister van Defensie Boris Pistorius tegen het Duitse tabloid Bild.

"We leveren extra munitie", zei Pistorius een dag voorafgaand aan een bijeenkomst van bondgenoten van Oekraïne in het Duitse Ramstein. "Munitie is wat Oekraïne het meest nodig heeft in zijn defensieve strijd." Duitsland helpt ook met "gepantserde voertuigen en mijnopruimingssystemen." Verder stuurt Duitsland kleding en generatoren. "In totaal zal het pakket 400 miljoen euro waard zijn", aldus Pistorius.