Overzicht Strijd om dorp in Donetsk, Oekraïne richt zich op de Krim

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Rusland en Oekraïne berichten tegenstrijdig over wie de controle heeft over het belangrijke dorpje Andriivka en ondertussen heeft Oekraïne zijn blik gericht op de Krim.

Donderdag meldde een Oekraïense onderminister van Defensie al de verovering van Andriivka. Dat dorp in de regio Donetsk is een belangrijke factor op weg naar de strategisch gunstige stad Bakhmut.

Het bericht van de herovering werd later weer tegengesproken, want het berustte volgens hem op miscommunicatie. Zaterdag kwamen de Oekraïense strijdkrachten met de mededeling dat Andriivka alsnog is heroverd.

Rusland is het daar niet mee eens en weerspreekt dat Oekraïense troepen het dorpje in handen hebben. Volgens het defensieministerie in Moskou "blijft de vijand in de aanval om de stad Bakhmut te heroveren, onder meer in de richting van Andriivka en Klishchiivka, maar ze hebben daar geen Russische troepen teruggedrongen".

Andrivvka ligt aan een weggetje in een landbouwgebied circa 10 kilometer ten zuiden van de zwaar bevochten stad Bakhmut. Die is in mei in Russische handen gekomen mede door betrokkenheid van huurlingen van de Wagner Group.

Rusland meldt weer vernietiging Oekraïense drones

De Russische autoriteiten zeggen nog eens twee Oekraïense drones te hebben uitgeschakeld. Dat gebeurde boven de regio's Kaluga en Tver, bericht het Russisch persbureau TASS.

Het Russische ministerie van Defensie spreekt over een "verijdelde terroristische aanval van het regime in Kyiv". De drones zouden zijn neergehaald door de Russische luchtverdediging.

Onbemande vliegtuigjes worden tijdens de oorlog in Oekraïne op grote schaal ingezet door beide strijdende partijen. Rusland gebruikt de toestellen onder meer om de Oekraïense infrastructuur aan te vallen.

Een landingsplek van een gecrashte oorlogsdrone. Foto: AFP

Oekraïne richt zich op de Krim

Rusland heeft het van oorsprong Oekraïense gebied de Krim al sinds 2014 in handen, maar deze week opende Oekraïne plots het vuur op het gebied. Daarbij raakten ze Russische marineschepen en artillerie.

De Krim is stevig in handen van Rusland en de missie van Oekraïne om het gebied te heroveren lijkt dan ook erg lastig, schrijft de BBC. Toch heeft het aanvallen van de Krim meer doelen, volgens Oleksandr Musiienko die werkt voor een onderzoekscentrum van Kyiv voor militaire en rechtenstudies. "Oekraïne heeft twee duidelijke doelen met het aanvallen van de Krim. Allereerst om controle in het noordwesten van de Zwarte Zee te krijgen en ten tweede om Rusland pijn te doen in de frontlinie in het zuiden."

Musiienko stelt dan ook dat de aanval op de Krim hand in hand gaat met de tegenaanval van Oekraïne op de Russen in het zuiden. De Oekraïners gaan dus door met hun aanvallen in de Krim. Zo werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met grote explosies een van de geavanceerdste luchtverdedigingssystemen van de Russen opgeblazen.

Vrachtschepen op weg naar Oekraïense havens in oorlogsgebied

Op de eerder genoemde Zwarte Zee komen als het goed is binnenkort vrachtschepen aan van Roemenië en Turkije. Twee vrachtschepen zijn in Oekraïense wateren onderweg naar Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. De onder Roemeense vlag varende Resilient Africa en de onder Turkse vlag varende Aroyat gaan lading ophalen in de havens die door de oorlog moeilijk te gebruiken zijn.

Volgens de Oekraïense autoriteiten varen ze over een route niet ver van de Bulgaarse, de Roemeense en de Oekraïense kust. Kyiv noemt dat een 'humanitaire corridor'. Die zou moeten dienen als alternatief voor de veilige vaarroutes over de Zwarte Zee die een jaar lang door vrachtschepen konden worden gebruikt dankzij een overeenkomst met Rusland, Turkije en de Verenigde Naties.

Rusland heeft die overeenkomst opgezegd in juli, vooral omdat de Russische export nog steeds wordt belemmerd door westerse sancties. De 'humanitaire corridor' wordt niet erkend door Rusland.

De Turkse boot Aroyat is op weg naar Oekraïense havens in de Zwarte Zee. Foto: AFP

'Tsjetsjeense militieleider die in Oekraïne vocht ligt in coma'

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zou volgens de Oekraïense nieuwssite Obozrevatel in coma liggen. Dat heeft de Oekraïense inlichtingendienst tegen die site bevestigd na geruchten over de gezondheid van de man, die ook wel bekendstaat als 'de bloedhond van Poetin'.

Kadyrov is sinds 2007 de leider van de autonome republiek Tsjetsjenië in het zuidwesten van Rusland. Die overwegend islamitische republiek streeft al tijden naar onafhankelijkheid, maar Kadyrov is pro-Russisch en regeert met harde hand.

Hij wordt beschuldigd van vele mensenrechtenschendingen en moorden. Kadyrov geldt als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin en leidt ook een privémilitie, waarmee hij heeft gevochten in Oekraïne.

De Tsjetsjeense leider Kadyrov tijdens een bezoek aan Poetin in maart. Foto: AFP

Rusland ontkent wapendeal met Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in Rusland geen overeenkomsten ondertekend, zo benadrukte het Kremlin nogmaals. Er zijn volgens een zegsman geen plannen om tijdens het bezoek formele deals tussen Rusland en Noord-Korea te sluiten.

De Verenigde Staten en ook andere landen denken dat Kim Jong-un mogelijk in Rusland is om een akkoord te sluiten over de levering van wapens aan het Russische leger in Oekraïne, in ruil voor Russische hulp bij de verdere ontwikkeling van het Noord-Koreaanse raketprogramma.

Poetin heeft een uitnodiging van Kim Jong-un geaccepteerd om Noord-Korea te bezoeken. Het is niet bekend wanneer hij die kant op zal reizen. Hij bezocht Noord-Korea slechts één keer eerder, dat was in 2000 toen hij pas president was.

Foto: AFP