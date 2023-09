Oekraïne kruipt langzaam verder richting het oosten: opnieuw dorpje heroverd

Delen via E-mail

Het Oekraïense leger zegt dat het Andriivka, een dorp in de buurt van Bakhmut, heeft heroverd. In dat deel van het front ligt de Oekraïense verdediging onder vuur.

Andriivka ligt in de omgeving van Bakhmut, dat eerder dit jaar na maandenlange zware gevechten werd ingenomen door de Russen. Door de inname van Andriivka kunnen de Oekraïners iets verder naar het zuiden opschuiven.

De Oekraïense strijdkrachten zijn sinds juni bezig met een tegenoffensief, dat moeizaam verloopt. Rond Bakhmut liggen veel kleine en grote dorpen. Andriivka telde voor de oorlog nog geen 100 inwoners. Bakhmut had er meer dan 70.000.

De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar meldde eerder al dat Andriivka was heroverd. Maar dat werd toen tegengesproken door het leger. Maljar verklaarde later dat er sprake was van miscommunicatie.