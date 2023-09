Overzicht Oekraïense én Russische doden op een dag vol aanvallen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: voor zowel Oekraïne als Rusland was het een dag vol aanvallen. Aan beide zijden zijn slachtoffers gevallen en ook gebouwen en schepen beschadigd geraakt.

Bij Russische beschietingen in Kherson is een zesjarige jongen om het leven gekomen. De woning van zijn gezin in het dorp Novodmytrivka is getroffen. Zijn dertienjarige broer en drie anderen zijn gewond geraakt.

De Oekraïense luchtmacht stelt dat meerdere Iraanse drones van Rusland zijn neergehaald. De 22 drones kwamen uit verschillende richtingen en vlogen richting onder meer Zaporizhzhia. Zeventien daarvan zijn uit de lucht geschoten. Het is niet duidelijk of bij de inslag slachtoffers zijn gevallen.

De regio Dnipro is aangevallen met drones, artillerie en raketten. Meerdere gebouwen zijn beschadigd geraakt.

Ook succesjes voor de Oekraïense troepen

Ondanks de aanvallen boeken de Oekraïners ook kleine successen. Volgens de troepen hebben ze terreinwinst geboekt nabij de stad Avdiivka.

Bij een aanval zijn twee Russische onbemande patrouilleschepen in de Zwarte Zee beschadigd. De Russen zouden regelmatig raketten lanceren vanaf de schepen.

Bij een Oekraïense aanval op de Russische grensplaats Tjotkino is een man om het leven gekomen. Ook zijn de elektriciteitsleidingen beschadigd, meldt gouverneur Roman Starovoit donderdag in een bericht op Telegram.

Rusland heeft naar eigen zeggen elf drones neergehaald

Oekraïne heeft elf drones gelanceerd boven de geannexeerde Krim. Die heeft Rusland naar eigen zeggen allemaal neergehaald. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit. De afgelopen dagen heeft Rusland tientallen toestellen neergehaald.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn op vier verschillende locaties in de regio Bryansk tussen woensdag 22.00 uur en donderdag 0.45 uur zes drones neergeschoten. Daarbij zouden geen gewonden zijn gevallen.

Ontmanteling Wagner-kampen lijkt te zijn gestart

Satellietbeelden lijken aan te tonen dat de ontmanteling van Wagner kampen is begonnen. De beelden zijn afkomstig van een militaire basis ten zuidoosten van de Belarussische hoofdstad Minsk.

De tentenkampen die waren opgezet voor de komst van het huurlingenleger lijken te worden afgebroken. De beelden zijn gemaakt op 25 juli, 25 augustus en 9 september en zijn verstrekt door het bedrijf Planet Labs.

Het huurlingenleger van de onlangs overleden Wagner-baas Yevgeny Prigozhin kwam in juni in opstand tegen de Russische legertop. De huurlingen marcheerden richting Moskou, maar de muiterij werd snel afgekapt. De Belarussische president Alexander Lukashenko nodigde de huurlingen uit om de operaties voort te zetten, maar ze kwamen niet.

Nederland levert DNA-kits om ontvoerde kinderen op te sporen

Nederland gaat Oekraïne DNA-sneltesten geven, zodat het land ontvoerde kinderen sneller uit Rusland en bezette gebieden kan terughalen. Sinds het begin van de oorlog hebben de Russen duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd.

Met de testen kunnen Oekraïense autoriteiten de ontvoerde kinderen sneller identificeren en herenigen met hun familie. Zo zijn onlangs zes kinderen van elf tot zeventien jaar teruggekeerd bij hun gezin. Zij zijn in het afgelopen anderhalf jaar ontvoerd naar Rusland of bezette gebieden. In april zijn al 31 kinderen teruggehaald.

Nog zeker duizenden kinderen worden nog in het buitenland vastgehouden. De precieze aantallen zijn niet bekend, mogelijk gaat het om honderdduizenden kinderen.

Bulgarije heft blokkade Oekraïens graan op

Bulgarije gaat de import van Oekraïens graan na 15 september niet langer blokkeren. Het merendeel van het Bulgaarse parlement stemde tegen een verlenging. Dat deden de parlementariërs uit solidariteit met Oekraïne en om de wereldwijde voedselzekerheid te bevorderen.

De blokkade is door de Europese Unie in het leven geroepen om de markt van vijf Oost-Europese landen te beschermen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij met de opheffing. "Bulgarije is het toonbeeld van echte solidariteit", zegt hij op X.

Zelensky laat zich daarmee kritisch uit over Polen en Hongarije. Die landen lieten eerder weten de blokkade door te zetten, ook als Brussel besluit die niet te verlengen na 15 september. Polen en Hongarije vrezen dat de import van Oekraïens graan de eigen agrarische sector benadeelt.

Door de oorlog in Oekraïne is Kyiv afhankelijker geworden van transportroutes door Oost-Europese landen. Ook Slowakije en Roemenië maken gebruik van de importbeperking. Roemenië wacht het besluit van Brussel af.

Aankoop Noord-Koreaanse wapens schendt internationaal recht

De Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar na hun ontmoeting een geweer cadeau gedaan. Poetin overhandigde Kim ook een handschoen van een ruimtepak dat in de ruimte is geweest.

Het bezoek van Kim aan Rusland duurt volgens het Kremlin nog een aantal dagen. Mogelijk sluiten Noord-Korea en Rusland een deal over de levering van munitie aan Moskou. Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zou dat een schending van internationaal recht zijn. Een afspraak uit 2009 van de VN-Veiligheidsraad verbiedt de aanschaf van wapens van Noord-Korea.

Poetin heeft inmiddels ook gezegd Kim te willen bezoeken in Noord-Korea. Hij gaat dus in op Kims uitnodiging.