Nederland levert DNA-kits aan Oekraïne om ontvoerde kinderen terug te halen

Nederland gaat Oekraïne DNA-sneltesten geven, zodat het land ontvoerde kinderen sneller uit Rusland en bezette gebieden kan terughalen. Sinds het begin van de oorlog hebben de Russen duizenden Oekraïense kinderen ontvoerd.

Met de tests kunnen Oekraïense autoriteiten de ontvoerde kinderen sneller identificeren en herenigen met hun familie.

Met behulp van een database kunnen ze makkelijker vaststellen wie de familieleden zijn, meldt demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot tijdens een ontmoeting met de Oekraïense ombudsman.

Oekraïne gaat forensisch materiaal van familieleden van vermiste kinderen registreren. Met de sneltesten kan het DNA van teruggekeerde kinderen binnen twee uur in mobiele DNA-labs worden onderzocht. Het enorme DNA-onderzoek dat voor gezinshereniging nodig is, is te groot voor de normale DNA-labs.

Bovendien kan Oekraïne met dit DNA-herenigingsproject bewijs voor de kinderontvoeringen verzamelen en daarmee de vervolging van oorlogsmisdadigers ondersteunen.

Zes kinderen herenigd met familie

Onlangs zijn zes kinderen van elf tot zeventien jaar teruggekeerd bij hun gezin. Zij zijn in het afgelopen anderhalf jaar ontvoerd naar Rusland of bezette gebieden. In april zijn al 31 kinderen teruggehaald. Nog zeker duizenden kinderen worden nog in het buitenland vastgehouden.

Het is onduidelijk om hoeveel kinderen het precies gaat. In januari ging het Europees Parlement uit van "zeker 5.600", maar mogelijk 260.000 kinderen. Oekraïense organisaties spreken van honderdduizenden ontvoeringen. Volgens Rusland zijn 700.000 kinderen "gered".

Deze vorm van Russische politiek noemde de demissionair minister "ongekend wreed". "Deze kinderen mogen niet van de radar verdwijnen. Het is van groot belang dat zij worden teruggehaald en herenigd met hun families. Met deze DNA-kits kan Nederland Oekraïne hierbij helpen", zei Bruins Slot.

De Russen neemt de kinderen mee uit de oorlog die Oekraïne volgens hen heeft uitgelokt. "De kinderen zouden worden beschermd tegen het zogenaamde naziregime in Kyiv. Dat is natuurlijk kletspraat", benadrukte Hella Rottenberg van het journalistieke platform Raam op Rusland eerder.