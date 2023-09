Overzicht Poetin paait Noord-Koreaanse leider Kim | Havensteden aangevallen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De gesprekken tussen Kim Jong-un en Vladimir Poetin zijn afgerond. Ondertussen zijn er meerdere grote aanvallen gepleegd op havensteden.

De ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin is afgerond. De bijeenkomst, die internationaal nauwlettend in de gaten werd gehouden, was op een Russische ruimtevaartbasis.

Kim maakte duidelijk graag samen op te willen trekken met Rusland. Hij zei dat de banden met het buurland voor hem de "hoogste prioriteit" hebben. Kim proostte op de gezondheid van Poetin en sprak de verwachting uit dat de Russen hun strijd tegen het "kwaad" zullen winnen.

Ook Poetin bracht een toost uit. Hij hoopt op meer samenwerking en vriendschap tussen de landen. Het was de eerste keer sinds 2019 dat de leiders elkaar persoonlijk spraken. Het is nog onduidelijk of het overleg ook heeft geleid tot nieuwe afspraken over samenwerking op militair gebied.

0:38 Afspelen knop Poetin en Kim Jong-un ontmoeten elkaar in Russisch ruimtevaartcentrum

24 gewonden bij Oekraïense raketaanval op havenstad

Oekraïne heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een raketaanval uitgevoerd op havenstad Sebastopol. Daarbij raakten 24 mensen gewond. In Sebastopol, de grootste stad op de Krim, ligt de belangrijkste haven van de Russische oorlogsvloot in de Zwarte Zee. De stad is daarom vaker doelwit van aanvallen.

De raketaanval veroorzaakte een brand op een scheepswerf, waar schepen van de Russische Zwarte Zeevloot worden gebouwd, gerepareerd en onderhouden. Volgens het Russische ministerie van Defensie raakten twee schepen, waaronder een onderzeeër, beschadigd. Oekraïne stelt dat reparatie niet meer mogelijk is.

Oekraïne voerde de aanval uit met drie snelle boten, die tien raketten op de haven afvuurden, meldt het ministerie van Defensie op Telegram. Zeven raketten werden neergehaald door de Russische luchtverdedigingssystemen. De Oekraïense boten werden vernietigd door een patrouilleschip.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Enorme droneaanval op Oekraïense havenstad

Ook Rusland heeft een grote aanval op de regio Odesa uitgevoerd met Iraanse drones. Bij de vier uur durende aanval zou Oekraïne 32 toestellen hebben neergehaald. Bij de haven van Izmajil raakten zeker zeven mensen gewond.

Izmajil is een van de grootste rivierhavens van Oekraïne en ligt aan de Donau, aan de grens met Roemenië. Het is een belangrijke haven voor de graanexport. De autoriteiten zeggen dat Rusland meerdere groepen aanvalsdrones naar Izmajil stuurde.

Rusland heeft de aanvallen op Oekraïense havens opgevoerd sinds in juli de zogenoemde graandeal verliep. Die overeenkomst maakte het mogelijk om Oekraïense landbouwproducten te exporteren via havens aan de Zwarte Zee. Rusland wilde de deal niet meer verlengen, waardoor rivierhavens belangrijker werden voor de Oekraïense export.

Bij de Russische droneaanval vlogen meerdere voertuigen in brand. Auto's en infrastructuur zijn verwoest. Foto: AFP

Oekraïens energienetwerk gerepareerd en klaar voor de winter

Het energienetwerk in Oekraïne is bijna weer gerepareerd na de Russische aanvallen van de afgelopen winter. "We hebben alle geplande apparatuur geïnstalleerd en we zijn klaar voor de winter", meldt het hoofd van de staatsnetbeheerder Ukrenergo op de nationale televisie.

Door de verstoringen op het energienet hadden Oekraïners vaak te maken met stroomuitval. Daarnaast werd de elektriciteit af en toe uitgeschakeld om energie te besparen, waardoor dorpen en steden in de winter af en toe urenlang in het donker zaten.

Er is een grote kans dat de energievoorzieningen komende winter opnieuw wordt aangevallen. "Maar het is moeilijk om ons te verrassen na de twaalfhonderd raketten die afgelopen winter zijn afgevuurd op het elektriciteitssysteem", zegt de netbeheerder. Het staatsbedrijf heeft zo'n 900 miljoen euro steun uit het buitenland ontvangen.

Rusland zet nieuw leger eerder in dan verwacht

Ook Rusland maakt zich klaar voor de komende maanden. Volgens de Britse militaire inlichtingendienst heeft Rusland eerder dan verwacht een nieuw leger ingezet in Oekraïne.

Dat leger zou pas eind dit naar naar Oekraïne vertrekken. Maar inmiddels is 80 tot 90 procent van het zogenoemde 252 Gecombineerde Leger ingezet, zegt de inlichtingendienst. Het Institute for the Study of War schat dat het leger uit zo'n 30.000 militairen bestaat.

Het Russische leger kampt met overbelasting en tekorten. De eenheid wordt vermoedelijk eerst ingezet in de regio Luhansk. Dat meldde de Oekraïense inlichtingendienst begin deze maand ook al.

0:40 Afspelen knop Oekraïne beschiet bezette scheepswerf Sebastopol met kruisraketten

Von der Leyen: EU moet zich klaarmaken voor uitbreiding

De Europese Unie moet zich klaarmaken voor het verwelkomen van nieuwe lidstaten. De Europese Commissie komt komend voorjaar met plannen om de EU werkbaar te houden als bijvoorbeeld Oekraïne en landen van de Westelijke Balkan zich aansluiten.

Grote wijzigingen van de grondregels van de EU zijn niet per se nodig, zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse 'troonrede'.

De EU maakt sinds de oorlog aanstalten om een flink aantal nieuwe leden te begroeten. En met name Oekraïne maakt volgens Von der Leyen "grote stappen" om aan de voorwaarden voor het lidmaatschap te voldoen. Maar dat vraagt ook om een herinrichting van de EU, die met 27 lidstaten al vaak piept en kraakt.

Von der Leyen meldde ook dat de Europese Commissie wil dat de tijdelijke regeling voor de bescherming van Oekraïners voor een tweede keer wordt verlengd. De ruim vier miljoen Oekraïners in de EU "zijn nu net zo welkom als in de eerste weken" na de Russische invasie in februari 2022, stelde ze.