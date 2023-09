Oekraïens stroomnet na aanvallen van vorig jaar weer klaar voor de winter

Het energienet in Oekraïne is bijna weer gerepareerd, meldt de Oekraïense staatsnetbeheerder. Rusland nam het net afgelopen winter meermaals onder vuur met raketten. Door de reparaties is het netwerk klaar voor komende winter.

"We hebben alle geplande apparatuur geïnstalleerd en we zijn klaar voor de winterbelasting", zei Volodymyr Kudrytskiy, het hoofd van staatsnetbeheerder Ukrenergo, woensdag op de Oekraïense nationale televisie.

Door de verstoringen op het energienet hadden Oekraïners te maken met stroomuitval. Ook werd de elektriciteit af en toe uitgeschakeld om energie te besparen, waardoor dorpen en steden soms urenlang in het donker zaten.

Kudrytskiy zei dat er een "hoog risico" is dat Rusland de energievoorziening deze winter opnieuw aanvalt. Maar "het zal heel moeilijk zijn ons te verrassen na de twaalfhonderd raketten die ze afgelopen winter op het elektriciteitssysteem hebben afgevuurd", stelde hij.

Burgers en bedrijven zijn volgens de Ukrenergo-chef beter voorbereid op uitval. Ook zouden reparaties aan het net zes tot zeven keer sneller verlopen dan toen de oorlog begon in februari vorig jaar. Dat komt volgens Kudrytskiy mede dankzij steun van westerse landen. Het staatsbedrijf heeft zo'n 900 miljoen euro steun uit het buitenland ontvangen. Bovendien is de luchtverdediging nu effectiever.