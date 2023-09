Overzicht Over en weer aanvallen, maar versterking voor Oekraïne is onderweg

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Zowel de Russen als de Oekraïners voeren aanvallen uit. Maar er is meer wapensteun voor Oekraïne onderweg.

Bij Russische beschietingen in de regio Donetsk zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen. De ouderen werden in hun huis doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. Bij een aanval in Avdiivka, in dezelfde regio, raakten twee vrouwen gewond.

Ook Oekraïne heeft aanvallen uitgevoerd. Maandag stuurde het land zes drones af op de door de Russen bezette stad Enerhodar, nabij Zaporizhzhia. Volgens de Russen werden de meeste vernietigd. Mogelijk zijn twaalf Russische officieren gewond geraakt. Een radiocommunicatiepunt zou buiten werking zijn gesteld.

Oekraïne kan rekenen op meer Europese wapensteun

De Zweedse overheid overweegt Oekraïne gevechtsvliegtuigen te geven. Het gaat om Gripen-straaljagers. Oekraïne zou om zestien tot achttien toestellen hebben gevraagd. Stockholm onderzoekt binnenkort of dat mogelijk is.

De Zweedse overheid wil eerst weten hoe een levering de eigen verdedigingscapaciteiten zou beïnvloeden en hoe snel de Zweedse vloot weer aangevuld zou kunnen worden.

Nederland en Denemarken zeiden de levering van gevechtsvliegtuigen al eerder toe. En Oekraïne kan rekenen op meer Deense steun: de overheid heeft een pakket ter waarde van omgerekend zo'n 750 miljoen euro aangekondigd. Dat bevat onder meer tanks, infanteriegevechtsvoertuigen, tankmunitie en luchtafweergeschut, zei het ministerie van Defensie dinsdag in een verklaring.

Ook Duitsland komt met plannen om de luchtverdediging van Oekraïne aan te sterken. Tijdens een bezoek zei minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock dat het luchtverdedigingssysteem nog deze winter moet worden aangevuld. Ze kondigde aan dat haar regering van plan is om het steunpakket de komende maanden uit te breiden.

Rusland intensiveert luchtverdediging rond Moskou

Maar niet alleen Oekraïne probeert zijn troepenmacht en munitiekracht te versterken. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn de Russen bezig om de luchtverdediging rond Moskou te verbeteren. De hoofdstad wordt regelmatig bestookt door drones.

Sinds begin september circuleren beelden van SA-22-luchtafweersystemen op torens en andere verhogingen, zeggen de Britten. Rusland heeft in het verleden ook al eens verdedigingssystemen op de daken van overheidsgebouwen geplaatst. Het is daardoor makkelijker om drones uit te schakelen.

Volgens Poetin melden dagelijks 1.500 mensen zich aan voor leger

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat dagelijks 1.000 tot 1.500 mensen zich vrijwillig melden voor het leger. "We hadden een gedeeltelijke mobilisatie. We riepen 300.000 mensen op. In het afgelopen half jaar hebben 270.000 mensen zich vrijwillig gemeld om te dienen in het Russische leger", zei Poetin bij een economisch forum in Vladivostok.

De president werd ook gevraagd naar een nieuwe mobilisatie. "Onze mannen verdedigen het moederland nog steeds bewust en vrijwillig", zei hij. Er is tot dusver geen nieuwe grote mobilisatie afgekondigd.

Een jaar geleden werd wel een gedeeltelijke mobilisatie aangekondigd. Als reactie daarop vertrokken veel Russische mannen naar het buitenland, omdat ze niet wilden meevechten in Oekraïne.

Kim Jong-un ontmoet Poetin in Vladivostok

De zwaar gepantserde trein waarin de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un naar Rusland reisde, is inmiddels aangekomen. De leiders zullen elkaar ontmoeten in de oostelijke stad Vladivostok.

"Het wordt een volwaardig bezoek", zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. "Er zullen onderhandelingen tussen de twee delegaties plaatsvinden. Daarna zullen de leiders, indien nodig, hun communicatie een-op-een voortzetten."

Ook Poetin is in Vladivostok. Hij woont het Eastern Economic Forum bij, dat tot en met woensdag duurt. Zijn ontmoetingen met Kim vinden naar verwachting plaats aan de zijlijn van het forum. Kims aanwezigheid is nog niet bevestigd. Mogelijk vindt de ontmoeting pas na het evenement plaats.

Volgens Amerikaanse functionarissen wil Poetin wapens kopen van Noord-Korea en wil Kim in ruil daarvoor Russische satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp voor zijn bevolking.

'Rechtszaken tegen Trump zijn politiek gemotiveerd'

Poetin stelt dat de rechtszaken tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump politiek gemotiveerd zijn. Dat is volgens hem positief voor Rusland, omdat de vervolging aantoont dat het Amerikaanse politieke systeem "verrot" is. Trump wordt vervolgd voor onder meer verkiezingsfraude en het achterhouden van geheime documenten.

Poetin deed zijn uitspraken op hetzelfde economisch forum in Vladivostok. Trump wil het volgend jaar opnieuw tegen de huidige president Joe Biden opnemen in de strijd om het presidentschap. Volgens Poetin zal de uitslag van de verkiezingen geen effect hebben op de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland.