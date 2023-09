Zelensky tegen Haagse studenten: Moskou wil volkerenmoord normaal maken

Volgens president Volodymyr Zelensky probeert Rusland van schokkende taferelen iets alledaags te maken. Op die manier hopen de Russen dat de wereld minder optreedt tegen het doelbewust uitmoorden van Oekraïners.

Zelensky sprak dinsdag via een videoverbinding tegen studenten in twee collegezalen in Den Haag. "Ze willen dat genocide iets wordt dat op de achtergrond speelt", zei Zelensky over de Russen. "Ze willen de oorlog bevriezen en van schokkende taferelen iets alledaags maken."