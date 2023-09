Overzicht Oekraïne herovert boorplatformen bij Krim in traag tegenoffensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne meldt kleine ontwikkelingen in het moeizame tegenoffensief. Bij een speciale operatie zijn meerdere boorplatformen heroverd en in meerdere dorpen winnen de Oekraïense troepen terrein.

De Oekraïense krijgsmacht heeft vier boorplatformen in de buurt van de Krim heroverd. De militaire inlichtingendiensten spreken op Telegram van een "unieke operatie". De boorplatformen waren al sinds 2015 in handen van de Russen. Rusland gebruikte de platformen in de oorlog voor militaire doeleinden.

Het gaat om de platformen Petro Hodovalets, Ukraine, Tavrida en Syvasj, die gezamenlijk bekendstaan als de Boiko-torens. Om de torens te heroveren moesten Oekraïense troepen het vanaf boten opnemen tegen een Russisch gevechtsvliegtuig. Toen het toestel beschadigd raakte, trok het zich terug.

De boorplatformen zijn van strategisch belang. "Rusland is beroofd van de mogelijkheid om de Zwarte Zee volledig te controleren", schrijven inlichtingendiensten in een rapport. Daarmee komt Oekraïne dichter bij de herovering van de Krim. Bovendien hebben de troepen waardevolle goederen opgehaald, zoals helikoptermunitie en een radarsysteem om schepen te monitoren.

Terreinwinsten in meerdere dorpen

Er zijn meer positieve berichten over het tegenoffensief. Zo meldt onderminister van Defensie Hanna Maliar terreinwinsten in het zuiden en het oosten van het land. In de omgeving van Bakhmut zouden de Oekraïners de afgelopen week gebied hebben heroverd op de Russen. Bovendien zou het dorp Opytne, ten zuiden van Avdiivka, weer deels in Oekraïense handen zijn.

Maliar heeft op de Oekraïense televisie nog meer gebieden opgesomd waar de strijdkrachten vooruitgang boeken. De Oekraïners zeggen in het zuiden door de eerste verdedigingslinie van de Russen te zijn gebroken. De troepen hopen door te kunnen stoten in de richting van de Zee van Azov.

President Volodymyr Zelensky op bezoek in Donetsk om militaire strategieën te bespreken met zijn troepen. Foto: AFP

Oekraïne heeft niet veel tijd meer voor tegenoffensief

Oekraïne is nu ongeveer drie maanden bezig met een tegenoffensief. De opmars wordt onder meer belemmerd door de vele Russische mijnenvelden en loopgraven.

Het 'succes' van het tegenoffensief wordt ook beïnvloed door het weer. Bij koud weer en op modderige wegen kunnen militairen zich moeilijker voortbewegen. "Oekraïne heeft zo'n 30 tot 45 dagen te gaan voordat de weersomstandigheden het tegenoffensief gaan belemmeren", zegt de Amerikaanse generaal Mark Milley in een interview met de BBC.

Het tegenoffensief verloopt langzamer dan verwacht, maar er wordt nog steeds zwaar gevochten. "Het is daarom nog te vroeg om te stellen dat het offensief mislukt is", zegt Milley. De oorlog is volgens hem een lange, slepende oorlog waarin veel slachtoffers vallen. "Dat is precies wat het is."

Kim Jong-un en Poetin gaan om tafel

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is onderweg naar Rusland om met de Russische president Vladimir Poetin om tafel te gaan. Het is de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie dat Kim naar het buitenland gaat.

De gesprekken gaan naar verwachting over het leveren van wapens. Volgens de Verenigde Staten wil Poetin wapens kopen van Noord-Korea en wil Kim in ruil daarvoor Russische satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp voor zijn verarmde bevolking.

Zuid-Koreaanse media melden dat Kim in een gepantserde trein naar Rusland is vertrokken. Ook beide leiders bevestigen dat Kim onderweg is. Ze gaan mogelijk dinsdag met elkaar om tafel.

Brazilië zal Poetin mogelijk arresteren bij volgende G20-top

Als Poetin volgend jaar naar de G20-top in Rio de Janeiro gaat, kan Brazilië hem arresteren. Eerder zei de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula de Silva dat Poetin zich geen zorgen hoefde te maken, maar daar komt hij op terug.

"Ik weet niet of de Braziliaanse justitie hem zal aanhouden", zei de Braziliaanse president. "Daar gaat de rechterlijke macht over, niet de regering." Het is niet bekend of Poetin bij de top aanwezig zal zijn.

Brazilië organiseert volgend jaar de G20-top. Het land heeft zich aangesloten bij het Internationaal Strafhof (ICC) en is daarmee verplicht Poetin aan te houden als hij het land binnenkomt. Het hof in Den Haag heeft vanwege de oorlog in Oekraïne namelijk een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd. Rusland zou illegaal kinderen uit bezette gebieden hebben gedeporteerd naar eigen grondgebied.

Duitse minister brengt onverwacht bezoek aan Oekraïne

President Volodymyr Zelensky kreeg onverwacht bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Zij heeft de politieke hervormingen in Oekraïne geprezen. De Oekraïense regering wil graag lid worden van de Europese Unie. Die wens wordt waarschijnlijk tijdens het bezoek besproken.

Bearbock vertelde eerder Oekraïne te willen helpen bij de hervormingen en het voldoen aan EU-normen. Ze stelde dat al flinke vooruitgang is geboekt bij het hervormen van de rechtsstaat en het doorvoeren van mediawetgeving. Maar ze benadrukte ook dat er nog stappen gezet moeten worden, zoals bij de aanpak van corruptie.

Mogelijk wordt ook de levering van Duitse wapens aan Oekraïne besproken. De gesprekken verlopen volgens Zelensky "voorspoedig". Hij hoopt snel langeafstandsraketten van Duitsland te krijgen.