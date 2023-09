NAVO ziet in wrakstukken van Russische drone in Roemenië geen gerichte aanval

De NAVO ziet in de resten van een drone die op Roemeens - en dus NAVO-grondgebied - zijn neergekomen geen moedwillige aanval van Rusland. Daarnaast meldt het bondgenootschap dat Oekraïne vooruitgang boekt met het in juni begonnen tegenoffensief.

Op de Roemeense oever van de Donau, die daar de grens met Oekraïne vormt, zijn eerder deze week wrakstukken gevonden van een Russische drone. Die zou een Oekraïense stad aan de overkant als doelwit hebben gehad.

De NAVO wacht nog op de uitkomst van het onderzoek naar het voorval. "We hebben geen informatie die wijst op een bedoelde aanval door Rusland", zei NAVO-baas Jens Stoltenberg donderdag op bezoek bij het Europees Parlement.

Nadat de wrakstukken gevonden werden, lichtte Roemenië de andere lidstaten van de NAVO in. Boekarest ontkende eerst dat er een drone op hun grondgebied was neergekomen.

De Roemeense president Klaus Werner Johannis zei vervolgens dat hij het het als een zeer ernstige schending van het Roemeense grondgebied beschouwt als zeker is dat de wrakstukken van een Russische drone zijn.

Als een NAVO-lidstaat aangevallen wordt, kan het een beroep doen op het belangrijke artikel 5 van het verbond. Die stelt dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle bondgenoten. Vorig jaar november kwam ook al eens een raket neer op Pools grondgebied, maar die was waarschijnlijk van de Oekraïense luchtafweer afkomstig.

NAVO hoopvol over tegenoffensief

Stoltenberg zei woensdag ook dat Oekraïne vooruitgang boekt met het tegenoffensief. "De Oekraïners winnen geleidelijk terrein. Ze zijn erin geslaagd de verdedigingslinies van de Russische strijdkrachten te doorbreken, en ze gaan vooruit."

De woorden van de Noorse NAVO-baas sluiten aan bij wat de Verenigde Staten eerder verklaarden. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei woensdag dat, ondanks dat het tegenoffensief langzaam verloopt, er sprake is van een "goede vooruitgang".

Volg de oorlog in Oekraïne Krijg meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte