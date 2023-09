Overzicht Veel doden bij Russische raketaanval, VS hoopvol over tegenoffensief

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer onder meer: een Russische aanval op de Oost-Oekraïense industriestad Kostiantynivka heeft zeker zeventien mensen het leven gekost. En het Verenigd Koninkrijk wil dat de Wagner Group als terroristische organisatie wordt aangemerkt.

Door een aanval van Rusland op Kostiantynivka zijn woensdag zeker zeventien mensen om het leven gekomen, meldt president Volodymyr Zelensky. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Ook raakten veel mensen gewond.

Kostiantynivka ligt in het noorden van de regio Donetsk en in de buurt van de frontlinie.

De afgelopen maanden voerde Rusland meerdere raketaanvallen uit waarbij burgerdoden vielen. In april kwamen bij meerdere raketinslagen zeker 23 mensen om het leven. Bij aanvallen in juni, juli en augustus werden opnieuw tientallen burgers gedood.

Volgens Zelensky zijn "Russische terroristen" verantwoordelijk voor de aanval op het marktplein. De slachtoffers waren volgens hem "mensen die niks verkeerds deden".

VS ziet vooruitgang in het Oekraïense tegenoffensief

Het tegenoffensief van Oekraïne verloopt nog altijd langzaam. Desondanks zegt de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken dat er sprake is van een "goede vooruitgang".

Blinken arriveerde woensdag onverwachts in Kyiv voor een bezoek. Hij is in de Oekraïense hoofdstad om te benadrukken dat de Verenigde Staten achter Oekraïne staan "terwijl het land zich verweert tegen agressie". De minister zei verder dat de VS Oekraïne ook op de lange termijn blijft steunen.

Tijdens het twee dagen durende bezoek zal Blinken ook president Zelensky ontmoeten. Het is het eerste bezoek van de VS aan Oekraïne sinds het tegenoffensief begon. CNN schrijft dat Blinken onder meer wordt bijgepraat over de vooruitgang rond de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Zelensky bracht daar dinsdag een bezoek aan het front.

Het is de derde keer in anderhalf jaar tijd dat Blinken het land bezoekt. De vorige keer was in september vorig jaar.

VS stuurt omstreden tankmunitie naar Oekraïne

Woensdagavond werd bekend dat de VS Oekraïne gaat steunen met een nieuw wapenpakket ter waarde van 175 miljoen dollar (ruim 160 miljoen euro). Dit pakket bestaat uit onder meer extra luchtverdedigingsmaterieel en munitie voor HIMARS-raketsystemen.

Voor het eerst wordt er ook omstreden tankmunitie met verarmd uranium geleverd. Dat wordt gebruikt in munitie voor Amerikaanse tanks van het type Abrams.

De munitie staat niet gelijk aan een kernwapen. Wel is het radioactief en dus mogelijk schadelijk voor de omgeving en de gezondheid. Met verarmd uranium is het mogelijk zware bepantsering te doorboren, bijvoorbeeld van Russische tanks. Het Verenigd Koninkrijk besloot al in maart dit soort munitie te sturen.

In de VS komt steeds meer kritiek op de steun die de Amerikanen leveren aan Oekraïne. Met name Republikeinse presidentskandidaten zijn tegen de inmiddels 43 miljard dollar militaire steun die Kyiv al heeft gekregen voor de strijd tegen Rusland.

Ondanks oorlog is de economie in Oekraïne gegroeid

De oorlog heeft veel schade aangericht in Oekraïne. Bovendien zijn veel mannen naar het front gegaan om te vechten tegen de Russen, waardoor er minder arbeidskrachten in het land zijn. Toch is de economie in het land licht gestegen.

In de eerste zeven maanden van dit jaar kende de economie een klein groei van 2,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar kromp de Oekraïense economie nog met bijna een derde.

Het Oekraïense ministerie van Economische Zaken zegt dat het herstel sneller gaat dan verwacht. Dat komt deels door de steun van het Westen aan het land. Maar ook zijn er meer ondernemers dan voor de oorlog en dat is goed voor de economie.

De Wereldbank is wat voorzichtiger in de prognoses. Die rekent voor dit jaar op een groei van 0,5 procent in Oekraïne.

VK wil Wagner als terroristische organisatie aanmerken

Het VK is van plan de Wagner Group aan te merken als terroristische organisatie. De nieuwe Britse defensieminister Grant Shapps zei tegen Sky News dat het verboden moet worden om deel uit te maken van het huurlingenleger.

Ook andere Britse media, waaronder de BBC, melden dat de Britse regering Wagner wil aanmerken als verboden organisatie. Daarmee zou het huurlingenleger onder dezelfde categorie vallen als bijvoorbeeld terreurbeweging IS.

"Wagner is een gewelddadige en verwoestende organisatie die door het Rusland van Vladimir Poetin als militair middel is ingezet in het buitenland", zegt minister Suella Braverman in de Daily Mail. Ook noemt ze Wagner een "bedreiging voor de wereldwijde veiligheid".

Het voorstel voor een verbod wordt naar verwachting deze woensdag ingediend bij het Lagerhuis.

Wagner kwam de laatste tijd veel in het nieuws, vooral door de betrokkenheid van het huurlingenleger bij de Russische invasie in Oekraïne. Wagner-baas Yevgeny Prigozhin uitte regelmatig expliciet en openlijk kritiek op de Russische legerleiding. Hij kwam twee weken geleden om het leven bij een vliegtuigcrash in Rusland.