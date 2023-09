Zeker zestien doden bij Russische raketaanval op marktplein in regio Donetsk

Bij een Russische raketaanval op de Oekraïense stad Kostiantynivka zijn woensdag zeker zestien mensen om het leven gekomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt dat het dodental nog zal oplopen.

Volgens Zelensky is een raket ingeslagen op een marktplein, waar het op dat moment druk was. Onder de dodelijke slachtoffers zou ook een kind zijn.

Daarnaast zouden zeker 31 gewonden zijn gevallen bij de aanval op Kostiantynivka. De industriestad ligt in het noorden van de regio Donetsk en in de buurt van de frontlinie.

In een eerste reactie zegt Zelensky dat er mensen zijn gedood "die niks verkeerds hebben gedaan". De president benadrukte dat "het Russische kwaad zo snel mogelijk verslagen moet worden".

Rusland voerde de afgelopen maanden meerdere raketaanvallen uit waarbij burgerdoden vielen. In april kwamen bij verschillende raketinslagen zeker 23 mensen om het leven. Bij aanvallen in juni, juli en augustus kwamen opnieuw enkele tientallen burgers om.

0:37 Afspelen knop Russische raket slaat in op Oekraïense markt