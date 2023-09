Overzicht Clusterbommen raken vooral Oekraïense kinderen, graandeal ver weg

NU.nl geeft je regelmatig een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de stevige toename van het gebruik van verboden clusterbommen en het aantal slachtoffers ervan. Daarnaast zijn er tegenstrijdige berichten over de vooruitgang van het Oekraïense offensief.

Volgens de Cluster Munitions Coalition, een groep die jaarlijks het gebruik van clusterbommen monitort, zijn vorig jaar 353 mensen overleden door de verboden soort munitie, van wie ruim 300 in Oekraïne.

Clusterbommen wordt vanaf grote hoogte afgeworpen en vallen daarna uiteen in tientallen kleinere bommetjes, waardoor veel willekeurige doelwitten worden geraakt. Volgens de actiegroep bestaat drie kwart van de slachtoffers uit Oekraïense kinderen. Zij zouden de onontplofte bommetjes aanzien voor speelgoed.

Het gebruik van clusterbommen is sinds 2008 verboden. Ruim honderd landen houden zich aan die afspraak. "Het is niet goed te praten dat er nog steeds burgers omkomen en gewond raken door clusterbommen terwijl die al vijftien jaar verboden zijn", zei Mary Wareham van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een reactie op het dinsdag gepubliceerde rapport van de Cluster Munitions Coalition.

Volgens de groep heeft Rusland in Oekraïne "herhaaldelijk" gebruikgemaakt van clusterbommen. De Oekraïense strijdkrachten gebruiken ze ook, maar in "mindere mate", staat in het rapport.

2:16 Afspelen knop Oekraïne krijgt clusterbommen: Waarom zijn ze controversieel?

'Ongeacht wat iedereen zegt, rukken we op'

Ondertussen beweert de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu dat er geen vooruitgang in het Oekraïense offensief tegen Rusland is. Oekraïne stelt het tegenovergestelde. "De Oekraïense strijdkrachten hebben op geen enkel front hun doelen bereikt", zegt de Russische minister in een verklaring. Hij erkende wel dat zijn manschappen het ook moeilijk hebben.

"De meest gespannen situatie is aan het front bij Zaporizhzhia", zegt Shoigu. Volgens hem worden Russische brigades aangevallen door Oekraïense militairen "die getraind zijn door westerse instructeurs".

De Oekraïense regering zegt bij herhaling dat de strijdkrachten wel degelijk vooruitgang boeken in de strijd, al is ook duidelijk dat het langzaam gaat. "Ondanks alles en ongeacht wat iedereen zegt, rukken we op", schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky afgelopen weekend op Telegram.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Zware verliezen aan beide kanten

Uit berichten van Russische soldaten die zijn onderschept door de Oekraïense inlichtingendienst en zijn ingezien door Reuters zou bovendien blijken dat de Russen aan het front klagen over zware verliezen, een gebrek aan munitie en slechte uitrusting. Experts vermoeden dat Russische soldaten zonder al te veel voorbereiding naar het front zijn gestuurd.

Uit een reportage van de Britse krant The Times over de Oekraïense elite-eenheid Skala is op te maken dat ook aan Oekraïense zijde veel slachtoffers vallen. Van sommige brigades zou na vijftien weken vechten nog maar de helft over zijn.

Oekraïne ziet niks in woorden Erdogan over graandeal

Oekraïne ziet geen reden om zich inschikkelijker op te stellen naar Rusland toe. Dat zegt Mykhailo Podolyak, adviseur van president Zelensky. Daarmee reageert Podolyak op de ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan van maandag.

Erdogan had gezegd dat de graandeal tussen Rusland en Oekraïne weer nieuw leven kon worden ingeblazen als Oekraïne zich een "zachtere houding" ten opzichte van Rusland zou aanmeten. Poetin stapte in juli uit de graandeal.

Podolyak stelt dat Rusland er geen baat bij dat de graandeal, waardoor Oekraïne de garantie had dat het onder andere graan kon transporteren over de Zwarte Zee, weer van kracht wordt.