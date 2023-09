Overzicht Mogelijk Russische drones in Roemenië, reparatie graandeal is lastig

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: er zijn mogelijk Russische drones ontploft op Roemeens grondgebied. Turkije en Rusland zijn in gesprek om de graandeal nieuw leven in te blazen, maar dat blijkt lastig.

Aan de Roemeense kant van de Donau zijn Russische drones neergekomen en ontploft, melden Oekraïense autoriteiten. Dit zou gebeurd zijn bij een Russische droneaanval op een Oekraïense haven die aan de rivier ligt. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken dringt er daarom bij het Westen op aan om haast te maken met de levering van luchtafweer.

Roemenië, dat lid is van de NAVO, ontkent dat er Russische drones op het grondgebied zijn neergestort. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn daar geen bewijzen voor.

Havens aan de Donau, een rivier die de grens vormt tussen Oekraïne en Roemenië, zijn belangrijker geworden sinds de graandeal tussen Rusland en Oekraïne in juli is opgezegd door Rusland. De met graan gevulde schepen die hier vertrekken hoeven namelijk niet via de Zwarte Zee te varen, maar gaan via de Bosporus langs Roemenië en Bulgarije.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Rusland wil einde aan sancties in ruil voor graandeal

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandag op bezoek geweest bij de Russische president Vladimir Poetin. De leiders kwamen bijeen in de Zuid-Russische plaats Sotsji om over de graandeal te praten. Deze deal moet ervoor zorgen dat Oekraïne graan kan blijven exporteren via de Zwarte Zee.

Erdogan zet zich in om de graandeal weer op poten te zetten nadat Rusland zich in juli uit de afspraak had teruggetrokken. Volgens Poetin wordt de Russische landbouwexport te veel belemmerd door sancties vanuit de hele wereld. Hij eiste daarom een opheffing van de sancties voor hij zich weer bij de graandeal zal aansluiten. De kans dat internationale sancties worden opgeheven is klein.

Toch is Turkije "voorzichtig hoopvol". Erdogan wil binnenkort ook met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om de tafel gaan. "De graandeal is cruciaal voor de wereldwijde voedselzekerheid", zei de de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan.

Oekraïense defensieminister opgestapt

De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov heeft zijn ontslagbrief ingediend bij de voorzitter van het parlement, meldt hij op X (voorheen Twitter). Zijn ontslag betekent de grootste herziening van het Oekraïense defensieapparaat sinds de Russische invasie op 24 februari 2022.

Zelensky liet zondag al weten dat hij het parlement zou verzoeken om Reznikov te ontslaan. Reznikov werd enkele maanden voor de oorlog aangesteld als minister van Defensie. Tijdens zijn ministerschap kwam een aantal corruptieschandalen binnen het ministerie aan het licht.

Rustem Umerov wordt de vervanger van Reznikov. Umerov is op dit moment het hoofd van een overheidsfonds en staat bekend als iemand die corruptie streng aanpakt. Hij was ook betrokken bij internationale gesprekken over de oorlog en droeg bij aan deals over gevangenenruil.

2:18 Afspelen knop Waarom Zelensky midden in de oorlog zijn Defensie-minister ontslaat

Tegenoffensief is zwaar, maar kritiek is niet wenselijk

Intussen gaat het Oekraïense tegenoffensief stug door. Zo meldde Oekraïne maandag kleine overwinningen aan het oostfront. Een gebied van 3 vierkante kilometer rondom Bakhmut zou zijn heroverd. In de oostelijke stad werd maandenlang hevig gevochten.

De Oekraïense troepen rukken op in het zuiden en rondom de regio Zaporizhzhia. Maar het offensief gaat traag en verloopt moeizaam. Kyiv heeft de afgelopen maanden een aantal dorpen heroverd, maar soldaten worden gehinderd door Russische mijnenvelden en loopgraven.

Het is lastig aan het front, maar Zelensky geeft niet op en weerlegt de kritiek op het tegenoffensief. "Ondanks alles en ongeacht wat iedereen zegt, rukken we op", schreef hij op Telegram. Afgelopen week uitten anonieme Amerikaanse ambtenaren hun frustratie over het in hun ogen te langzame tegenoffensief en een mogelijk verkeerde strategie van Oekraïense kant.

Om het tegenoffensief te versnellen werkt Oekraïne aan betere wapens. Zo kan het land inmiddels doelen bestoken op een afstand van 1.500 kilometer. Ook krijgen de Oekraïners veel wapens van het Westen, maar die mogen niet worden gebruikt om aanvallen op Russisch grondgebied te doen.

Volg de oorlog in Oekraïne Ontvang regelmatig een overzicht van de ontwikkelingen in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Rusland zegt boten vernietigd te hebben, steeds meer drones in gebruik

Rusland heeft naar eigen zeggen vier militaire boten vernietigd die op de Zwarte Zee voeren. De schepen zouden militairen vervoeren naar een schiereiland ten westen van de Krim. Russische vliegtuigen zouden zo'n vijftig soldaten hebben beschoten. De berichten kunnen niet worden geverifieerd en Oekraïne heeft er niet op gereageerd.

Er worden ook aanvallen gemeld van Russische drones. Zo waren er berichten over meerdere aanvallen op Oekraïense havens.

Het gebruik van drones in de oorlog neemt toe. De onbemande vliegtoestellen zijn erg effectief en relatief goedkoop. Oekraïne wil de productie van drones dan ook opvoeren. Defensieminister Reznikov zei zondag dat wetgeving en procedures zijn versimpeld om de productie van de onbemande toestellen makkelijker te maken.

De Oekraïense brandweer blust het vuur na een Russische droneaanval in de buurt van Odesa. Foto: Reuters

Rusland houdt lokale schijnverkiezingen in bezette gebieden

De Russische autoriteiten schrijven lokale verkiezingen uit in de bezette Oekraïense gebieden. Bij deze verkiezingen worden de nieuwe gouverneurs gekozen. Het Kremlin heeft vier pro-Russische kandidaten naar voren geschoven.

Volgens Oekraïense ambtenaren hebben de kandidaten nauwelijks tegenstanders en zijn het illegale schijnverkiezingen, die bewijzen dat het onmogelijk is om met Rusland te onderhandelen.