Rusland werft volgens de Britten militairen in Armenië en Kazachstan

Rusland probeert burgers in de nabijgelegen landen Armenië en Kazachstan te rekruteren voor het Russische leger in Oekraïne. Dat stelt het Britse ministerie van Defensie zondag in een nieuwe update over de oorlog in Oekraïne.

Volgens de Britten gaan er sinds eind juni advertenties rond waarin nieuwe soldaten een aantrekkelijk salaris wordt beloofd.

Moskou richt zich volgens het Britse ministerie ook specifiek tot de groep etnische Russen in het noorden van buurland Kazachstan. In het najaar van 2022 trokken er nog honderdduizenden Russen naar Kazachstan om mobilisatie in het eigen land te ontvluchten.

Moskou wil waarschijnlijk verdere mobilisatie van Russen vermijden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024, stelt het Britse ministerie. Daarom zou het land zich richten op mensen in het buitenland en migranten, om toch extra troepen naar Oekraïne te kunnen sturen en zo verliezen op te vangen.

In het voorjaar berichtten de Britten al dat het Russische leger arbeidsmigranten uit Centraal-Azië zou overhalen om te vechten in Oekraïne. Er zouden zeker zes miljoen migranten uit Centraal-Aziatische landen in Rusland zijn.

De Britten delen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne informatie over de strijd op sociale media. Volgens Moskou gaat het om desinformatie.