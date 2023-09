Rusland houdt opnieuw schijnverkiezingen in bezette Oekraïense gebieden

Delen via E-mail

Rusland houdt opnieuw verkiezingen in de vier Oekraïense regio's die het illegaal bezet. Er kan dit keer worden gestemd op gouverneurs, waarbij de Russen hun eigen kandidaten naar voren schuiven. Oekraïne spreekt van "illegale schijnverkiezingen".

De verkiezingen zijn in de regio's Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk en Luhansk. Die vier gebieden zijn vorig jaar illegaal geannexeerd door Rusland. De pro-Russische kandidaten hebben volgens Oekraïne geen tegenstand van betekenis.

Vorig jaar hield Rusland al referenda in bezette gebieden. De bewoners die nog over waren na maandenlange bombardementen werd gevraagd of ze wilden dat hun provincie zich zou aansluiten bij Rusland. Volgens Moskou stemde een overweldigende meerderheid voor die annexatie.