VS zegt dat er vooruitgang zit in offensief rond Zaporizhzhia

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne heeft de afgelopen drie dagen vooruitgang geboekt in de zuidelijke regio Zaporizhzhia, stellen de Verenigde Staten. Ook spreekt Oekraïne dreigende taal over droneaanvallen op Rusland.

De Oekraïense strijdkrachten hebben de afgelopen 72 uur noemenswaardige vooruitgang geboekt in de zuidelijke regio Zaporizhzhia. Dat zei de woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, vrijdag. Het zou Oekraïne lukken om door de Russische linies te breken.

Op kritiek dat het Oekraïense tegenoffensief traag verloopt, antwoordde Kirby dat "een objectieve waarnemer niet kan ontkennen dat vooruitgang wordt geboekt". Toch zei hij dat ook Oekraïne ondervindt dat het offensief trager verloopt dan gehoopt.

Donderdag zei Oekraïne nog dat het land klaar is met kritiek op de verloop van het offensief. "Ik wil alle critici aanraden hun mond te houden, naar Oekraïne te komen en te proberen 1 vierkante kilometer te bevrijden", zei de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Kuleba toen.

Het Russische ministerie van Defensie zei vrijdag dat de gevechten in het zuiden en oosten van Oekraïne "moeizaam" gaan. Wel beweerde Rusland terrein te winnen rond Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne.

Een Oekraïense vlag was maandag te zien in Robotyne, in de regio Zaporizhzhia. Het land heroverde het dorp op de Russen. Foto: Reuters

Oekraïne dreigt met droneaanvallen op Russisch grondgebied

Het aantal Oekraïense droneaanvallen op Russische bodem neemt de komende periode alleen maar toe. Dat zei Mykhailo Podolyak, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, vrijdag. Hij sprak over een fase van de oorlog "waarin de vijandelijkheden geleidelijk worden overgebracht naar het grondgebied van de Russische Federatie".

Oekraïne heeft ook de aanvallen op door Rusland bezette gebieden in Oekraïne opgeschroefd, uitgevoerd door "agenten" of "partizanen", zei Podolyak. De afgelopen weken zijn de droneaanvallen op Rusland sterk toegenomen in omvang en frequentie. Volgens de topadviseur worden de aanvallen steeds vaker uitgevoerd vanaf Russische bodem.

Tegelijkertijd beschuldigde Rusland Oekraïne er vrijdag van een droneaanval te hebben uitgevoerd op een gebouw in het Russische Kurchatov. Het gebouw ligt een paar kilometer van de kerncentrale van Koersk, een van de grootste van het land. Er is geen melding van schade daar.

Daarnaast zouden de Oekraïners ook een drone hebben afgevuurd op Moskou. Die is volgens burgemeester Sergey Sobyanin van Moskou neergehaald.

Kyiv zegt dat aanvallen op Russische luchtbasis vanuit land zelf kwamen

De Oekraïense inlichtingendiensten stelden eerder op vrijdag dat de droneaanvallen van begin deze week op een Russische vliegbasis vanaf Russisch grondgebied zijn uitgevoerd.

Bij die aanvallen op zo'n 700 kilometer van Oekraïne werden in de nacht van dinsdag op woensdag twee Russische transportvliegtuigen verwoest, stelde het hoofd van de inlichtingendienst Kyrylo Budanov. Nog eens twee toestellen raakten volgens Budanov zwaar beschadigd.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov weigerde zich uit te laten over de beweringen van Budanov.

Zelensky leek donderdag al te suggereren dat Oekraïne achter de aanval op de vliegbasis zat. "Het resultaat van ons wapentuig, nieuw Oekraïens wapentuig, op 700 kilometer afstand", zei Zelensky.

Poetin en Erdogan spreken maandag over nieuwe graandeal

Het Kremlin heeft daarnaast vrijdag bevestigd dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan elkaar maandag ontmoeten in het Russische Sotsji. Ze praten daar over een nieuwe graandeal, die de export van Oekraïens voedsel over de Zwarte Zee moet regelen.

Rusland trok zich in juli terug uit de graandeal, omdat het vindt dat de eigen landbouwsector onterecht getroffen wordt door internationale sancties. Turkije bemiddelde samen met de Verenigde Naties bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het land voelt zich daarom nog steeds verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er een nieuwe deal komt die de uitvoer van Oekraïens graan regelt.

De Russische en de Turkse buitenlandministers zijn al sinds donderdag in Sotsji om te overleggen over de deal. Ook bereiden ze de ontmoeting tussen Poetin en Erdogan voor.