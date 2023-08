Overzicht Oekraïne boekt succesjes in tegenoffensief en is kritiek beu

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne boekt bescheiden successen en is de twijfels over het offensief beu. Ondertussen wil Zelensky meer gevechtsvliegtuigen en werd in Moskou over de graandeal gesproken.

Oekraïne boekt 'enige successen' in tegenoffensief

Oekraïne heeft opnieuw "enige successen" geboekt in het tegenoffensief tegen Rusland. Dat bericht de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar op Telegram.

"Er zijn enige successen, met name in de richting van Novodanylivka en Novoprokopivka", meldt Maliar. Die twee dorpen liggen in de zuidelijke regio Zaporizhzhia. Novoprokopivka ligt iets ten zuiden van Robotyne.

Laatstgenoemd dorp werd maandag bevrijd. Met de herovering hoopt Oekraïne een weg te hebben vrijgemaakt richting het zuiden, naar de Krim.

Ook proberen Oekraïense troepen op te rukken ten zuiden van de oostelijke stad Bakhmut, dat in mei na zware en lange gevechten in Russische handen viel. Volgens Maliar wordt in drie dorpen zwaar gevochten.

Iets noordelijker van Bakhmut wordt "actief" gevochten bij de stad Lyman. Volgens de onderminister hebben Russische militairen bij twee dorpen tientallen kilometers verderop geprobeerd op te rukken.

Lyman werd aan het begin van de oorlog ingenomen door Rusland. Maar de stad, een belangrijk spoorwegknooppunt, staat inmiddels weer bijna een jaar onder Oekraïense controle.

Oekraïne is klaar met kritiek op offensief

De voortgang van Oekraïne gaat nog altijd langzaam, maar buitenlandminister Dmytro Kuleba is de kritiek daarop zat. "Ik wil alle critici aanraden om hun mond te houden, naar Oekraïne te komen en te proberen 1 vierkante kilometer te bevrijden", zei Kuleba bij een overleg met de buitenlandministers van de Europese Unie in het Spaanse Toledo.

Critici vroegen zich hardop af of de grootscheepse leveringen van westerse wapens wel zin hebben gehad. Ook werd her en der geopperd dat Oekraïne sommige gebieden als verloren zou moeten beschouwen.

Kuleba heeft het gehad met "generaals vanuit de leunstoel". Hij noemde de kritiek hetzelfde als "in het gezicht spugen van de Oekraïense soldaat die elke dag zijn leven geeft om op te rukken en de ene kilometer na de andere te bevrijden".

Oekraïne meldde de afgelopen dagen een bres te hebben geslagen in de Russische verdedigingslinies.

Belarus verwerpt oproep van buren tot vertrek van Wagner

De Belarussische president Alexander Lukashenko verwerpt de oproep van Polen en de Baltische staten over het vertrek van het Russische huurlingenleger Wagner uit Belarus. De eis van die landen is "ongegrond en dom", zei Lukashenko donderdag.

Volgens Lukashenko is kritiek op Wagner niet gerechtvaardigd zolang in Polen, Estland, Letland en Litouwen ook buitenlandse troepen aanwezig zijn. De vier NAVO-landen zien het huurlingenleger als een bedreiging en zeggen de grenzen met Belarus te sluiten als er incidenten met Wagner plaatsvinden.

Sommige landen hebben al een paar grensovergangen gesloten en de grensbeveiliging aangescherpt. Dat deden zij in reactie op de komst van Wagner. Het huurlingenleger kwam in Belarus terecht na een kortstondige opstand tegen Rusland.

Turkse minister pleit in Moskou voor hervatting graandeal

De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan heeft donderdag bij zijn bezoek aan zijn Russische collega Sergey Lavrov in Moskou gepleit voor hervatting van de graandeal. De overeenkomst, die de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee mogelijk maakte, is volgens hem "cruciaal" voor de wereldwijde voedselzekerheid.

De deal strandde in juli omdat Rusland vindt dat de eigen landbouwexport onterecht wordt getroffen door sancties. Rusland is bereid zich vanaf "morgen" weer aan de deal te houden als de handelsbelemmeringen verdwijnen, maar er zijn geen signalen dat dit gaat gebeuren.

De Turkse minister verklaarde tijdens het overleg het belang van de Russische eisen te hebben erkend. Ook zei hij dat de VN "een geschikte basis" heeft voorgesteld voor het opnieuw invoeren van de deal. Maar daar ging Lavrov niet in mee. Hij zei dat in het voorstel beloftes staan in plaats van garanties.

Zelensky wil nog eens honderd vliegtuigen

Oekraïne heeft nog eens honderd gevechtsvliegtuigen nodig, boven op de vijftig tot zestig die Europese bondgenoten al hebben toegezegd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dat gezegd in een interview met een Portugese omroep.

"Voor een effectieve luchtmacht hebben we in totaal ongeveer 160 gevechtsvliegtuigen nodig", zei Zelensky. Volgens hem voorkomt dat dat Rusland het Oekraïense luchtruim domineert.

Kyiv krijgt na maandenlang aandringen F-16's van onder meer Nederland en Denemarken. De eerste Oekraïense piloten zijn inmiddels in Denemarken begonnen met hun F-16-training. Het is nog niet bekend wanneer de eerste lichting klaar is met de opleiding en wanneer de eerste F-16's in Oekraïne aankomen.