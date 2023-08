Twee doden bij luchtaanvallen op Kyiv, Rusland weer getroffen door drones

Bij een raketaanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee doden en een gewonde gevallen. Rusland zegt dat het in diezelfde nacht is getroffen door meerdere Oekraïense droneaanvallen.

In Kyiv hebben volgens burgemeester Vitali Klitschko verschillende explosies plaatsgevonden. In ieder geval twee gebouwen - beide geen woning - vlogen in brand.

De dodelijke slachtoffers waren twee mannen. Zij zijn volgens de Oekraïense autoriteiten overleden nadat ze onder vallende brokstukken waren terechtgekomen. Eén persoon raakte gewond door rondvliegend glas.

Rusland zegt dat het in dezelfde nacht is getroffen door verschillende droneaanvallen. Daarbij vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

Wel werd een vliegveld in de noordwestelijke stad Pskov geraakt. Vier vrachtvliegtuigen raakten beschadigd. Twee daarvan zijn volgens het Russische staatspersbureau TASS in brand gevlogen.

Het land zegt ook dat het op de Zwarte Zee vier vaartuigen van het Oekraïense leger heeft geraakt. Die berichten zijn nog niet bevestigd door Oekraïne.