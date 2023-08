Droneaanval op Russisch vliegveld bij Pskov, toestellen beschadigd

De luchthaven bij de Russische stad Pskov is dinsdagavond aangevallen door drones. Er zijn meerdere toestellen beschadigd.

Op sociale media zijn beelden te zien van dikke rookwolken die vanaf het vliegveld opstijgen. Er zouden meerdere explosies zijn gehoord.

Volgens regionale gouverneur Michail Vedernikov zou het Russische leger de aanval hebben afgeslagen en zijn er geen gewonden gevallen bij de droneaanval.

Wel zouden er zeker vier IL-76 transportvliegtuigen beschadigd zijn. Twee toestellen zouden helemaal in vlammen zijn opgegaan.

Volgens Russische media zouden er ook explosies gehoord zijn in de steden Tula en Bryansk, maar deze berichten zijn nog niet bevestigd.

Na de droneaanval heeft Rusland het luchtruim boven Vnukovo International Airport bij Moskou korte tijd gesloten. Vnukovo is een van de grootste luchthavens van het land.