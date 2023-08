Overzicht Buurlanden dreigen grens met Belarus te sluiten, Robotyne heroverd

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het plaatsje Robotyne is volgens een Oekraïense onderminister heroverd en een tweede vrachtschip uit Oekraïne is aangekomen in Istanboel. Ook dreigen buurlanden van Belarus met het sluiten van de grenzen.

Polen en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen sluiten de grens met Belarus als zich een ernstig incident voordoet met Wagner-huurlingen. De vier EU-landen zeggen klaar te staan om samen op te trekken.

Volgens de Poolse minister Mariusz Kaminski (Binnenlandse Zaken) moet Wagner Belarus onmiddellijk verlaten. "Als er een kritiek incident plaatsvindt, ongeacht of dat bij de Poolse of Litouwse grens is, slaan we onmiddellijk terug", waarschuwde de Pool. "Alle grensovergangen die nog zijn geopend worden dan gesloten."

De grens tussen Belarus en aangrenzende EU-landen zit al deels dicht. De Litouwse autoriteiten maakten eerder deze maand bekend dat ze twee van de zes grensovergangen sluiten. Mogelijk gaan er later nog twee dicht. Polen sloot op een enkele uitzondering na alle grensovergangen met Belarus.

De Litouwse minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite zegt dat er twee redenen kunnen zijn om de grens helemaal dicht te gooien. "In de eerste plaats: een gewapend incident aan de grens van een van de landen. Dat moet een ernstig gevaar vormen voor de nationale veiligheid", zei ze tegen de pers. "De andere is een massale doorbraak van migranten aan de grens."

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Oekraïne verwacht dat F-16's in lente inzetbaar zijn

De aan Oekraïne beloofde F-16-straaljagers zouden vanaf komend voorjaar inzetbaar moeten zijn. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov in een interview met het Duitse Bild.

Onder andere Nederland, Denemarken en Noorwegen hebben zulke vliegtuigen beloofd, na goedkeuring van Washington. Oekraïne is alvast begonnen met trainingscursussen voor piloten, ingenieurs en technici. De infrastructuur ter plaatse voorbereiden voor de gevechtsvliegtuigen zou volgens Reznikov nog zes maanden in beslag moeten nemen, "misschien iets langer".

1:51 Afspelen knop Zelensky: 'Komst F-16's geeft Oekraïne nieuw zelfvertrouwen'

Oekraïners claimen herovering Robotyne

Oekraïense strijdkrachten hebben het dorp Robotyne heroverd, claimt onderminister van Defensie Hanna Maliar. Het leger heeft het nabijgelegen dorp Novoprokopivka genoemd als de volgende plaats die heroverd moet worden.

Een Oekraïense commandant sprak onlangs de verwachting uit dat de moeilijkste Russische verdedigingslinie in het gebied al is doorbroken. Daardoor zou sneller opgerukt kunnen worden.

Op de langere termijn zou de herovering van steden als Tokmak en Melitopol een grote overwinning zijn voor Oekraïne. Die steden vielen vroeg tijdens de invasie in Russische handen.

Een Oekraïense soldaat schudt de hand van een inwoner van Robotyne. Foto: Reuters

Tweede vrachtschip uit Oekraïne aangekomen in Istanboel

Het tweede vrachtschip dat Oekraïne heeft verlaten sinds het aflopen van de graandeal is volgens waarnemers aangekomen in Istanboel. De Primus, die onder Liberiaanse vlag vaart, verliet de haven van Odesa zondag met staal.

Het schip voer langs de kust van NAVO-landen Roemenië en Bulgarije richting Turkije, waar schepen onder de graandeal werden geïnspecteerd. De inmiddels verlopen overeenkomst maakte het voor Oekraïne mogelijk veilig landbouwproducten via de Zwarte Zee te exporteren.

De deal tussen Rusland en Oekraïne eindigde in juli na een jaar. Rusland weigerde een nieuwe verlenging, omdat het vindt dat de eigen landbouwexport onterecht wordt getroffen door internationale sancties. De Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd schepen in de Zwarte Zee als militair doelwit te kunnen zien.

Kyiv heeft eerder deze maand een tijdelijke "humanitaire corridor" opgezet voor schepen die vanwege de oorlog vastzitten in Oekraïne. Dat een tweede schip Oekraïne succesvol heeft verlaten, heeft volgens het Kremlin niets te maken met de graandeal. "Dit is een totaal andere zaak en ons ministerie van Defensie houdt het indien nodig in de gaten", zegt een woordvoerder.