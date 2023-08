Overzicht Tweede vrachtschip vertrekt via tijdelijke vaarroute uit Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een tweede vrachtschip verlaat na anderhalf jaar de haven van Odesa, Oekraïne roept meer mannen op en het lichaam van Yevgeny Prigozhin is geïdentificeerd.

Opnieuw heeft een vrachtschip de haven van Odesa verlaten via een tijdelijke vaarroute voor gestrand scheepvaartverkeer. Het schip Primus lag al sinds 20 februari 2022 in de haven en kon daar niet meer weg door de Russische invasie die vier dagen later begon.

Half augustus voer voor de eerste keer een schip uit via de zogenoemde humanitaire corridor. De Joseph Schulte vertrok ook uit Odessa en is zonder problemen over de Zwarte Zee gevaren.

Sinds Rusland zich terugtrok uit de graandeal zijn er zorgen over de veiligheid van de scheepvaart over de Zwarte Zee. De graandeal regelt onder meer de export over de Zwarte Zee.

De corridor is trouwens niet alleen bedoeld voor graanschepen, maar is een vervangende route voor vrachtschepen die al sinds het begin van de oorlog vastliggen in Oekraïne. Deze schepen vielen dan ook niet onder de graandeal.

Moskou heeft nooit toegezegd dat het de tijdelijke vaarroute zou respecteren. Er werd zelfs gezegd dat alle vaartuigen zal behandelen alsof ze militaire lading bij zich hebben.

Oekraïne roept meer mannen op voor strijd tegen Russen

Oekraïne wil meer mannen oproepen om te strijden tegen de Russen. Maar Kyiv verzekert daarbij wel dat de mobilisatie onder dezelfde voorwaarden zal gaan als sinds het begin van de oorlog gebeurde.

De mobilisatie is al anderhalf jaar aan de gang. "Alles verloopt volgens het plan dat we momenteel volgen", aldus een topambtenaar van de Nationale Veiligheidsraad.

Na de Russische invasie werd de staat van beleg afgekondigd. Dat hield in dat alle mannen tussen achttien en zestig jaar verplicht hun dienstplicht moesten vervullen als ze daarvoor werden opgeroepen. Daarbij waren wel uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een slechte gezondheid of bij alleenstaande vaders.

Het is niet bekend hoeveel personen er tot nu toe zijn opgeroepen, maar vorig jaar waren het al honderdduizenden.

President Zelensky gaf onlangs de opdracht het hele systeem te onderzoeken. Dat gebeurde nadat Oekraïne werd opgeschrikt door een corruptieschandaal bij de dienstplicht.

De zaak kwam aan het licht nadat een ambtenaar vastgoed in Spanje had gekocht. Dat had hij blijkbaar gedaan met steekpenningen die hij kreeg door rijke jonge Oekraïners ongeschikt voor de dienstplicht te verklaren.

Volg de oorlog in Oekraïne Ontvang regelmatig een overzicht van de ontwikkelingen in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Veelgeprezen Oekraïense straaljagerpiloot en twee collega's komen om bij botsing

Gisteren werd bekend dat drie piloten vrijdag om het leven zijn gekomen bij een ongeluk met twee gevechtsvliegtuigen in Oekraïne. Een van de slachtoffers is de bekende straaljagerpiloot JUICE, zegt het Oekraïense ministerie van Defensie.

Twee L-39-straaljagers botsten vrijdag ten westen van Kyiv tegen elkaar. Een van de drie slachtoffers was majoor Andrii Pilshchykov. Hij was bekend onder de naam JUICE. Het ministerie spreekt op X (voorheen Twitter) van "een tragisch verlies".

Ook de Oekraïense president stond stil bij het overlijden van de drie piloten. "Mijn hart gaat uit naar de vrienden en geliefden van de piloten", zegt Zelensky in een video op X. "Het onderzoek naar het ongeluk is nog gaande en de waarheid zal aan het licht komen. Oekraïne zal diegenen die zijn vrije lucht verdedigden nooit vergeten."

Lichaam Wagner-leider Prigozhin geïdentificeerd

Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash ten noorden van Moskou. Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin overleefde de crash ook niet.

Inmiddels hebben Russische onderzoekers het lichaam van de overleden Prigozhin geïdentificeerd bij het gecrashte vliegtuig. Ook de identiteiten van de negen andere slachtoffers komen overeen met de namen op de passagierslijst, zeggen de autoriteiten.