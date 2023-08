Lichaam van Wagner-leider Prigozhin geïdentificeerd door Russische onderzoekers

Russische onderzoekers hebben het lichaam van de overleden Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin geïdentificeerd bij het gecrashte vliegtuig. Ook de identiteiten van de negen andere slachtoffers komen overeen met de namen op de passagierslijst, zeggen de autoriteiten.

Prigozhin kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash ten noorden van Moskou. Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin overleefde de crash evenmin.

Er was langere tijd onzekerheid over de dood van Prigozhin, omdat zijn overlijden maar niet werd bevestigd. Er was alleen een passagierslijst van het vliegtuig die zijn naam bevatte en een Telegram-kanaal dat de dood van de Wagner-leider bevestigde. De Russische president Vladimir Poetin condoleerde Prigozhins familie wel al.

Hoewel zijn dood nu bevestigd is aan de hand van genetisch onderzoek, is het nog altijd gissen naar de toedracht van de crash. Die wordt nog onderzocht door dezelfde onderzoekers die de lichamen identificeerden. Zij vonden bij de overblijfselen van het vliegtuig vluchtrecorders en documenten om te bestuderen.

Van vertrouweling naar verrader

Prigozhin werd vooral bekend door de Russische invasie in Oekraïne, waarin 'zijn' Wagner Group juist aan Russische zijde meevocht. Opvallend was daarbij de kritiek die Prigozhin openlijk uitte op de Russische legerleiding.

De Russen wilden dat Wagner een contract ondertekende waarmee de huurlingen in dienst zouden komen van het Russische leger. Prigozhin weigerde. Niet veel later reageerde hij woedend op een vermeende aanval van Rusland op zijn troepen. Hij begon een opstand en trok met zijn huurlingenleger richting Moskou.

Poetin noemde de mars "hoogverraad", en maakte zich op voor eventuele confrontaties. Die kwamen er niet, de twee partijen sloten een overeenkomst. Het huurlingenleger trok zich terug en zou niet vervolgd worden. Maar dat akkoord nam het onderlinge wantrouwen, zeker tussen Poetin en Prigozhin, niet weg.