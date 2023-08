Oekraïne zet druk in het zuiden, Russen boeken terreinwinst in het noordoosten

De Britten zien dat Rusland wat terreinwinst heeft geboekt in het noordoosten van Oekraïne. Tegelijkertijd zet Kyiv de Russische troepen in Bakhmut en het zuiden van het land onder druk.

Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat Rusland de aanvallen aan de frontlinie bij Kupyansk en Lyman, in de oblast Kharkiv, gaat opschroeven. Daar kwamen zaterdag nog twee burgers om het leven bij een aanval van de Russen op een café. Een ander raakte gewond.

De aanval vond plaats in het Oekraïense dorp Podoly, dat naast de stad Kupyansk ligt. Autoriteiten vroegen eerder deze maand al om kwetsbare mensen uit Kupyansk te evacueren, omdat Rusland het gebied steeds vaker onder vuur neemt.

Volgens het Britse ministerie van Defensie willen de Russen in het noordoosten de rivier de Oskil bereiken. Op die manier zouden ze een bufferzone creëren in de regio Luhansk.

Oekraïne zet tegenoffensief door

In het zuiden van Oekraïne is Kyiv al enkele maanden bezig met een tegenoffensief. Dat leverde tot dusver minder goede resultaten op dan gehoopt. Ook president Volodymyr Zelensky erkende eerder dat het "langzamer gaat dan verwacht".

De Britten schrijven dat Oekraïne langzaamaan terreinwinst blijft boeken. Een legercommandant zegt in gesprek met persbureau Reuters dat ze de komende weken meer resultaten verwachten. "We zijn door de moeilijkste defensieve Russische linies gebroken."

Woensdag beweerde het Oekraïense leger dat het het dorpje Robotyne nabij Zaporizhzhia had ingenomen. Uiteindelijk wil Kyiv de Zee van Azov bereiken door bijvoorbeeld de havenstad Mariupol in te nemen. Dat is een strategisch belangrijke plek. De Oekraïners zouden van daaruit de Krim kunnen afsnijden van Rusland en Russische schepen kunnen beschieten.