Nieuwe sancties voor Rusland om kinderroof, Turkse minister in Kyiv

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de VS stelt nieuwe sancties in tegen Rusland vanwege het ontvoeren van Oekraïense kinderen. Ondertussen bezocht de Turkse minister van Buitenlandse Zaken de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag sancties aangekondigd tegen dertien mensen en partijen die betrokken zijn bij de gedwongen deportaties van Oekraïense kinderen. Het is niet duidelijk om wie het gaat.

De regering in Kyiv schat dat Rusland sinds de invasie van Oekraïne in 2022 ruim 19.500 kinderen heeft gedeporteerd of met geweld uit hun huizen heeft verdreven.

De Verenigde Staten gaan ook visabeperkingen opleggen aan drie door Rusland aangestelde autoriteiten wegens hun betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten van Oekraïense minderjarigen. De sancties werden aangekondigd op de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne, die op 24 augustus gevierd wordt.

"De Verenigde Staten zullen niet toekijken terwijl Rusland deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid pleegt", zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield donderdag, tijdens een bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad.

Turkse buitenlandminister ontmoet Zelensky voor graandeal

De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan heeft vrijdag in Kyiv een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De twee bespraken onder meer de graandeal die vorige maand afliep omdat Rusland zijn medewerking opschortte.

Er werden "verschillende belangrijke kwesties besproken", aldus Zelensky op sociale media. Het ging bijvoorbeeld over de "risico's" sinds het aflopen van de graanovereenkomst. Andere onderwerpen waren vrede en de vredestop die Oekraïne later dit jaar wil houden. "Ik ben Turkije dankbaar voor de aanhoudende en consistente steun aan Oekraïne", liet Zelensky na het overleg weten.

Turkije onderhoudt goede banden met zowel Oekraïne als Rusland en probeert te bemiddelen. Eerder wist het land samen met de Verenigde Naties een graandeal tussen Oekraïne en Rusland te sluiten. Die deal maakte het voor Oekraïne mogelijk om ondanks de oorlog veilig landbouwproducten over zee te exporteren, maar Rusland nam er afstand van omdat het vindt dat zijn eigen export onterecht wordt getroffen door internationale sancties.

Vrijdag werd ook duidelijk dat de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan elkaar binnenkort weer ontmoeten.

Rusland zegt droneaanval boven Krim te hebben afgeslagen

Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht van donderdag op vrijdag een Oekraïense droneaanval te hebben afgeslagen. Volgens het ministerie voerde Oekraïne een aanval met 42 drones uit op de Krim.

"Negen onbemande luchtvaartuigen werden vernietigd boven het gebied van de Republiek van de Krim. 33 onbemande luchtvaartuigen werden neergehaald door elektronische oorlogvoering en ze crashten zonder hun doel te bereiken", schreef het ministerie op Telegram. Eventuele schade of gewonden werden niet gemeld.

De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd en heeft de laatste weken te maken met steeds hevigere aanvallen van Oekraïne. Kyiv heeft herhaaldelijk gezegd dat het van plan is de Krim terug te nemen.

Poetin dwingt huurlingen eed van trouw af te leggen

Poetin ondertekende vrijdag een decreet dat paramilitaire strijders dwingt een eed van trouw af te leggen aan Rusland. Dat geldt ook voor militairen van het Wagner-huurlingenleger.

Het bevel komt twee dagen na het overlijden van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin bij een vliegtuigcrash. Het decreet noemt Wagner niet, maar het huurlingenleger geldt wel als de bekendste paramilitaire groep van Rusland.

Poetin zegt dat huurlingen "trouw en loyaliteit" aan Rusland moeten zweren. Ook moeten ze de bevelen van commandanten en leidinggevenden strikt opvolgen.

Het decreet moet zorgen voor "het vormen van de spirituele en morele basis voor de verdediging van de Russische Federatie".