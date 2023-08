Raket, vliegtuigbom óf ongeluk: dit is wat we nu weten over dood Prigozhin

Yevgeny Prigozhin, leider van huurlingenleger Wagner Group, is deze week omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Ook zijn rechterhand Dmitry Utkin kwam om. De eerste theorieën over de oorzaak van de crash zijn verschenen. Dit is wat we nu weten.

De eerste berichten over een gecrasht vliegtuig in Rusland kwamen woensdagavond Nederlandse tijd naar buiten. Algauw werd bekend dat Prigozhin op de passagierslijst stond. Het betreffende vliegtuig was van zijn huurlingenleger.

Alle passagiers kwamen om tijdens de crash, maar of ook Prigozhin dood was (en of hij überhaupt aan boord was gegaan), was lange tijd in nevel gehuld.

Pas ongeveer 24 uur na de crash reageerde de Russische president Vladimir Poetin. Hij condoleerde de familie van Prigozhin en sprak over hem in de verleden tijd, maar bevestigde zijn dood niet zwart op wit. Toch wijst alles erop dat de Wagner-leider om het leven is gekomen, zeggen onder meer Britse inlichtingendiensten en het Pentagon.

Daags na dood gaat het om dé vraag: waardoor stortte het vliegtuig neer?

Maar hoe kon het vliegtuig crashen? En zit Rusland achter het neerstorten? Dat lijkt aannemelijk, gezien Prigozhin twee maanden geleden met zijn huurlingenleger in opstand kwam tegen Poetin en oprukte richting Moskou. Het zou ook niet de eerste keer zijn dat dit lot een Poetin-criticus treft. Of is het toch een andere partij?

Er zijn verschillende theorieën. Anonieme Amerikaanse functionarissen zeiden tegen persbureau Reuters dat mogelijk een raket vanaf Russisch grondgebied het vliegtuig zou hebben neergehaald. Ze hielden wel een slag om de arm.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie reageerde daar donderdag echter al snel ontkennend op. Niets wijst erop dat een dergelijke raket betrokken was bij de crash van Prigozhin, luidde de verklaring.

Eerste rapporten wijzen op bom of ander explosief aan boord

Amerikaanse en andere westerse inlichtingenfunctionarissen zeiden vervolgens tegen The New York Times dat voorlopige rapporten van inlichtingendiensten erop wijzen dat de Wagner-baas is omgekomen door een explosie aan boord van het vliegtuig.

De explosie zou veroorzaakt kunnen zijn door een bom of een ander apparaat dat in het vliegtuig was geplaatst. Ook andere mogelijkheden werden onderzocht, zoals brandstof waarmee geknoeid kon zijn. Het vliegtuig van Prigozhin vloog met een constante snelheid en op een constante hoogte tot het plotseling hoogte verloor en neerstortte, zo blijkt uit vluchtgegevens.

Meerdere hooggeplaatste personen uit het westen zeiden na de dood van Prigozhin dat ze niet verbaasd zouden zijn dat Rusland erachter zit. De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij niet precies weet wat er gebeurd is, maar dat hij niet verbaasd is. "Er gebeuren weinig dingen in Rusland waar Poetin niet achter zit."

Kremlin ontkent alle betrokkenheid-

Het kantoor van Poetin heeft gereageerd op geruchten dat de Russen achter de crash zitten. Het Kremlin noemt beweringen hierover een "absolute leugen".

De Russen doen naar eigen zeggen onderzoek naar de crash. En zolang dat niet is afgerond, moet er niet worden gespeculeerd, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. Maar als het Kremlin betrokken was bij de crash, zal dat onderzoek de waarheid nooit boven water brengen.

Hoe het nu verder gaat met de Wagner Group, zonder Prigozhin en Utkin, is onduidelijk. Als het leger onder Poetin komt te vallen, wordt het waarschijnlijk nog gevaarlijker, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki. De Russische president heeft al bekendgemaakt dat paramilitairen Rusland trouw moeten zweren.

Er zijn geluiden binnen Wagner om wraak te nemen op Poetin. Maar het is moeilijk te duiden hoe serieus die zijn, zei brigadegeneraal en hoogleraar Militaire Wetenschappen Han Bouwmeester tegen NU.nl.

"Wagner was niet alleen in Oekraïne actief, maar ook in Syrië en verschillende delen van Afrika. Deze verschillende Wagner-operaties werden al door ondercommandanten van Prigozhin geleid. De verwachting is dat Poetin dit voortzet, waarbij deze ondercommandanten hun opdrachten van een vertrouweling van Poetin ontvangen", zei Bouwmeester.