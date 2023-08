Reacties op overlijden Prigozhin: 'Ontrouw is gelijk aan de dood'

Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is woensdag omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Ook negen anderen, onder wie Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin, kwamen om het leven. Politici wereldwijd reageren kritisch op het nieuws en uiten hun twijfels over de oorzaak van de crash.

Grey Zone, een Telegram-kanaal dat is gelinkt aan de Wagner Group, berichtte dat Prigozhin stierf "als gevolg van acties van verraders van Rusland".

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij niet precies weet wat er gebeurd is, maar dat hij niet verbaasd is. "Er gebeuren weinig dingen in Rusland waar Poetin niet achter zit."

Ook Mykhailo Podolyak, de adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, spreekt zich kritisch uit over de crash. Hij noemt de dood van Prigozhin twee maanden na het conflict tussen hem en het Kremlin "een signaal" aan Rusland in aanloop naar de verkiezingen van 2024: "Pas op. Ontrouw is gelijk aan de dood."

"Als het waar is (dat Poetin achter de crash zit, red.), laat dit zien dat Poetin tegenstanders elimineert en iedereen bang wil maken die een andere mening uit dan de zijne", reageert Kaja Kallas, de premier van Estland.

'Moeten we ons nog afvragen of dreiging van Wagner groter wordt?'

De Poolse premier Mateusz Morawiecki is niet gerust op Prigozhins dood. "De Wagner Group komt nu onder leiding van Poetin", zei hij donderdag op een persconferentie. "Moeten we ons nog afvragen of de dreiging dan groter of kleiner wordt? Dat is voor mij een retorische vraag."

Ook voormalig CIA-officier Daniel Hoffman twijfelt er niet aan dat de crash een bevel van Poetin was. "Dit gaat over de veiligheid van het regime voor Vladimir Poetin. Je kunt niet toestaan dat iemand die je eind juni een verrader noemde in leven blijft." Hij stelt dat Prigozhin niet gearresteerd werd "om hem een soort vals gevoel van veiligheid en bewegingsvrijheid te geven".

'Prigozhin knapte het vuile werk van Poetin op'

"We weten nog niet onder welke omstandigheden de crash plaatsvond, maar we kunnen er onze twijfels over hebben", zei Olivier Véran, de woordvoerder van de Franse regering. Hij noemde Prigozhin de man die "het vuile werk van Poetin opknapte" en zei dat "hij in veel delen van de wereld, waaronder Afrika en Oekraïne, een vreselijke puinhoop achterlaat".

Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, zei dat Rusland zal doorgaan met "dit cynische spel" in Oekraïne, maar ook in Afrika. "We mogen niet vergeten dat Prigozhin en Wagner verantwoordelijk zijn voor gruwelijke misdaden."

De Russische president Vladimir Poetin zelf, van wie dus velen dus aannemen dat hij achter de crash zit, sprak zich juist opvallend positief uit over de Wagner-baas. "Hij was een gecompliceerde persoon, die serieuze fouten maakte in zijn leven." Daarmee verwees Poetin naar de opstand van Wagner en Prigozhin in juni. "Maar hij zocht altijd naar een manier om noodzakelijke resultaten te behalen. Dat lukte hem altijd als ik hem dat vroeg."