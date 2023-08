VS gaat vanaf september Oekraïense piloten trainen voor F-16's

Het Amerikaanse leger gaat Oekraïense piloten vanaf volgende maand in de VS trainen voor F-16-straaljagers. De piloten moeten eerst Engels leren, in oktober begint het vliegen.

Washington sloot eerder al niet uit dat Oekraïense soldaten in de VS zouden worden getraind als er in Europa niet voldoende capaciteit is. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt nu uit voorzorg ook met opleidingen te beginnen.

Oekraïne vroeg zijn internationale partners al lange tijd om westerse straaljagers, zoals de Amerikaanse F-16, om de Russische troepen effectief te kunnen afweren.

In mei maakte Washington voor andere landen de weg vrij om F-16's aan Oekraïne te leveren en piloten op te leiden.

Daarna vormde zich onder NAVO-landen een coalitie onder leiding van Denemarken en Nederland om Oekraïense piloten te trainen.