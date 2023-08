Nog altijd stilte vanuit Kremlin en Wagner, alles wijst op dood Prigozhin

De dood van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin is bijna een dag na het neerstorten van het vliegtuig waarin hij vermoedelijk zat nog steeds niet bevestigd. Zowel het Kremlin als de Wagner Group heeft nog niet gereageerd.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Bij de vliegtuigcrash in Rusland kwamen woensdag tien inzittenden om het leven. Er zijn ook tien lichamen gevonden.

Prigozhin stond op de passagierslijst, maar zijn lichaam is nog niet geïdentificeerd.

Ook Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin zou zijn omgekomen. Hij stond ook op de passagierslijst. Utkin was een van de medeoprichters van het huurlingenleger en werd gezien als de rechterhand van Prigozhin.

Het vliegtuig kwam neer in de Russische regio Tver, ten noorden van Moskou. Het was op weg van de Russische hoofdstad naar Sint-Petersburg. De oorzaak van de crash is vooralsnog onduidelijk. Rusland zegt daar onderzoek naar te doen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat zijn land er niet achter zit.

Crash volgt twee maanden na mislukte opstand

De crash volgt twee maanden na een conflict tussen Prigozhin en de Russische legerleiding. De Wagner Group kwam toen (kort) in opstand, nadat de Russen Wagner-troepen hadden gevraagd een contract te tekenen. De huurlingen zouden dan in dienst van het Russische leger komen. Daar wilde Prigozhin niets van weten.

Daarop volgde een bizarre dag, waarop Prigozhin en zijn manschappen richting Moskou trokken. Ze namen de stad Rostov aan de Don in en schoten meerdere Russische gevechtshelikopters uit de lucht. De Russische hoofdstad haalden ze uiteindelijk niet.