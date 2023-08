Poetin bevestigt dat Wagner-baas Prigozhin is omgekomen bij vliegtuigcrash

Yevgeny Prigozhin, leider van huurlingenleger Wagner Group, is inderdaad woensdag omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Dat meldt de Russische president Vladimir Poetin donderdag in een toespraak op televisie. Poetin heeft de familie van Prigozhin gecondoleerd.

Een vliegtuig waar de Wagner-leider in zat stortte woensdag neer in de Russische regio Tver, ten noorden van Moskou. Alle tien inzittenden kwamen om.

Al snel werd duidelijk dat Prigozhin waarschijnlijk aan boord was van het vliegtuig. Zijn naam stond op de passagierslijst. Ook in een aan Wagner gelinkte Telegram-groep werd Prigozhin doodverklaard, hoewel echte bevestiging nog ontbrak.

Naast Prigozhin zat ook Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin in het vliegtuig. Hij was een van de medeoprichters van het huurlingenleger en de rechterhand van Prigozhin.

De Wagner Group van Prigozhin kwam eind juni in opstand tegen Rusland. De troepen trokken richting Moskou en namen een legerbasis in. Poetin sprak toen van hoogverraad.

2:40 Afspelen knop Wat betekent de dood van Prigozhin voor Poetin, Wagner en Oekraïne?

Poetin opvallend positief over man die opstand tegen hem leidde

In zijn verklaring van donderdag is de president opvallend positief over Prigozhin. Poetin noemde de Wagner-leider een "getalenteerde zakenman" en zei mee te leven met diens familie.

"Hij was een gecompliceerd persoon, die serieuze fouten maakte in zijn leven", verwees Poetin naar de opstand van Wagner en Prigozhin in juni. "Maar hij zocht altijd naar een manier om noodzakelijke resultaten te behalen. Dat lukte hem altijd als ik hem dat vroeg."

Poetin maakte verder bekend dat er nog een onderzoek loopt naar de oorzaak van de vliegtuigcrash. Dat zal volgens de Russische president "de nodige tijd kosten".

Volgens Poetin was Prigozhin woensdag net teruggekeerd uit Afrika. De huurlingenleider ontmoette daar "bepaalde officiële personen". Waarschijnlijk gaat het om de coupplegers in Niger, die in het geheim mogelijk door Rusland gesteund worden.