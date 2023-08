Dit weten we nu over de vliegtuigcrash en onbevestigde dood van Wagner-baas Prigozhin

Bij een vliegtuigcrash in Rusland zijn woensdag tien inzittenden om het leven gekomen. Wagner Group-leider Yevgeny Prigozhin zou aan boord hebben gezeten, maar zijn dood is nog niet officieel bevestigd. Dit is wat we tot nu toe weten.

Het vliegtuig met in totaal tien mensen aan boord stortte woensdag neer in de Russische regio Tver, ten noorden van Moskou. Het was op weg van de Russische hoofdstad naar Sint-Petersburg.

Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. De tien lichamen zijn inmiddels door lokale autoriteiten gevonden en de zoekactie hiernaar is afgerond.

Het lijkt erop dat Prigozhin een van die tien doden is, hoewel dat nog niet door Rusland zelf is bevestigd. De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat de leider van het huurlingenleger in het vliegtuig zat. Zijn naam staat ook op passagierslijsten.

Verder meldt Grey Zone, een Telegram-kanaal dat is gelinkt aan de Wagner Group, dat Prigozhin de crash niet heeft overleefd. Het is niet bekend waar Grey Zone zich op baseert.

In een kantoorgebouw van Wagner in Sint-Petersburg werden de lichten na het nieuws zodanig aangezet dat er een groot kruis te zien was. Bij het kantoor werden ook bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken.

Ook Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin zou zijn overleden. Hij stond ook op de passagierslijst van het vliegtuig. Utkin was een van de medeoprichters van het huurlingenleger en werd gezien als de rechterhand van Prigozhin.

Yevgeny Prigozhin deelde op 21 augustus nog beelden vanaf een onbekende locatie in Afrika. Foto: AP

De crash volgt twee maanden op een conflict tussen Prigozhin en de Russische legerleiding. De Wagner Group kwam toen (kort) in opstand, nadat de Russen Wagner-troepen hadden gevraagd een contract te tekenen. De huurlingen zouden dan in dienst van het Russische leger komen. Daar wilde Prigozhin niets van weten.

Wat volgde was een bizarre dag, waarop Prigozhin en zijn manschappen richting Moskou trokken. Ze namen de stad Rostov aan de Don in en schoten meerdere Russische gevechtshelikopters uit de lucht. De Russische hoofdstad haalden ze uiteindelijk niet.

Dat conflict is ook de reden dat er veel wordt gespeculeerd over de vliegtuigcrash. Critici wezen al snel met de beschuldigende vinger naar Rusland. De laatste tijd overleden meer mensen onder verdachte omstandigheden nadat ze president Vladimir Poetin op enige manier dwars hadden gezeten.

Er wordt ook met de beschuldigende vinger naar Oekraïne gewezen. Het is donderdag namelijk Onafhankelijkheidsdag in het door Rusland (en de Wagner Group) aangevallen land.

Er is in ieder geval nog veel onduidelijk over de vliegtuigcrash. De grote vraag is waardoor het vliegtuig ineens uit de lucht lijkt te zijn gestort. Volgens Reuters werden er tot nu toe amper problemen met het toestel gemeld.

De Amerikaanse president Joe Biden deed woensdag mee met speculeren, toen hij uit een sportklasje kwam. "Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben niet verrast. Er gebeurt niet veel in Rusland waar Poetin niet achter zit."