Wagner-leider Prigozhin: van vertrouweling naar verrader

Yevgeny Prigozhin, het hoofd van huurlingenleger Wagner Group, lijkt woensdag te zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Prigozhin was jarenlang een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, maar eindigde als verrader. Wie was hij?

De 62-jarige Prigozhin werd, net als Poetin, geboren in Leningrad (het huidige Sint-Petersburg). Nadat een carrière in de sport was mislukt, belandde Prigozhin in de jaren tachtig in de cel vanwege diefstal en fraude.

Na zijn vrijlating in 1990 begon hij met de verkoop van hotdogs. In de jaren die volgden runde hij een succesvol restaurant en cateringbedrijf.

Zo schopte hij het tot 'chef-kok' van Poetin. Maar daar bleef het niet bij: Prigozhin werd een vertrouweling van de Russische president.

Naast het cateren van staatsbanketten knapte hij ook andere klusjes voor Poetin op. Zo leidde hij de 'trollenfabriek' die in 2016 invloed uitoefende op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zonder Poetin was de Wagner-leider niet uitgegroeid tot wie hij op het moment van zijn dood was.

Prigozhin was jarenlang een vertrouweling van Poetin. Foto: AFP

Prigozhin schuwde kritiek op Russisch leger niet

In 2014 richtte Prigozhin het huurlingenleger Wagner Group op. Het leger was in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne vooral in Afrika actief. Via Wagner probeerde Rusland zijn invloed op het continent te vergroten, hoewel het Kremlin volhield dat de huurlingen niet in dienst van Rusland waren.

Vooral de manier waarop Wagner zich in conflicten mengde, baarde zorgen. Het geweld dat de groep gebruikte was zo extreem dat de Verenigde Staten overwogen Wagner te bestempelen als terroristische organisatie.

Prigozhin en zijn huurlingenleger werden in het Westen vooral bekend door de Russische invasie in Oekraïne, waarin Wagner aan Russische zijde meevocht. Prigozhin kwam gedurende het conflict steeds vaker in het nieuws vanwege zijn kritiek op de Russische legerleiding. Zo zouden de Wagner-troepen te krap bevoorraad worden door de Russen.

Experts, zoals Peter Wijninga van denktank HCSS, zagen de kritiek van Prigozhin als een teken dat hij uit was op meer invloed in het Kremlin. Het Russische ministerie van Defensie zou hem juist hebben tegengewerkt, omdat het niet wilde dat Prigozhin te veel macht kreeg.

2:28 Afspelen knop Wagner-baas heeft lak aan nieuwe Russische eis: dit speelt er

Prigozhin bracht Kremlin aan het zweten

Die opgelopen spanningen bereikten in juni 2023 een kookpunt, toen de Russen Wagner vroegen een contract te tekenen. De huurlingen zouden dan in dienst komen van het Russische leger. Daar wilde Prigozhin niets van weten.

De vlam sloeg op 24 juni echt in de pan. Toen claimde de Wagner-leider dat zijn troepen waren aangevallen door hun Russische bondgenoten. Wagner keerde zich die dag tegen de Russen en marcheerde richting Moskou.

Het huurlingenleger wist de stad Rostov aan de Don in te nemen en schoot meerdere Russische legerhelikopters uit de lucht. Poetin noemde de mars "hoogverraad", terwijl Moskou zich opmaakte voor eventuele confrontaties.

Maar Wagner bereikte de Russische hoofdstad nooit. De twee partijen kwamen overeen dat het huurlingenleger zich zou terugtrekken. In ruil daarvoor zouden de Wagner-troepen niet worden vervolgd.

Wagner vertrok daarop naar Belarus. Hoewel de directe gevolgen van Prigozhins opstand dus relatief klein waren, liet hij het Kremlin en zijn voormalige vriend Poetin flink zweten.

0:26 Afspelen knop Wagner vertrekt uit Bakhmut en draagt posities over aan Russisch leger

Prigozhin verdween even van de radar

Na de opstand was het korte tijd stil rond de Wagner-leider. Hij dook even op in Belarus, maar was grotendeels onzichtbaar. Tot deze week: hij deelde maandag een video, naar eigen zeggen vanuit Afrika. Hij claimde daar te zijn om "Rusland op alle continenten groter te maken en Afrika meer vrijheid te bezorgen".

Dat leek meteen zijn laatste boodschap aan de wereld te zijn geweest: Prigozhin was een van de passagiers van een woensdag in Rusland neergestort vliegtuig. Geen van de inzittenden overleefde de crash.