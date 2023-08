Rusland weer getroffen door 'Oekraïense' drones: vliegverkeer ontregeld

De drie grootste luchthavens in Moskou hebben dinsdagochtend het vliegverkeer enige tijd stilgelegd. Een dag eerder raakte het vliegverkeer ook al ontregeld. Volgens Rusland kwam dat door Oekraïense drones.

In de nacht van maandag op dinsdag is het land wel opnieuw getroffen door droneaanvallen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft het Russische luchtafweergeschut twee Oekraïense drones neergehaald in de omgeving van de stad. Dat is ook te zien op niet geverifieerde beelden die worden gedeeld op X, voorheen Twitter.