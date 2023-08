Overzicht Zesjarig kind omgekomen in Chernihiv, drones steeds vaker ingezet

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Bij een raketaanval in Chernihiv zijn veel slachtoffers gevallen. Zeker zeven burgers kwamen om het leven, waaronder een zesjarig kind. Ook zijn er ruim honderd gewonden. Verder gebruiken zowel Rusland als Oekraïne steeds vaker drones bij hun aanvallen.

Zo heeft een Oekraïense droneaanval een Russisch oorlogsvliegtuig beschadigd, bevestigt het Russische ministerie van Defensie. Andere drones, waaronder een die onderweg was naar Moskou, konden bijtijds worden neergehaald.

Volgens de Russen raakte niemand gewond door de Oekraïense droneaanvallen. Wel werd een gevechtsvliegtuig beschadigd dat in de regio Novgorod geparkeerd stond.

Een aanval op Moskou werd volgens de Russen voorkomen door de drone op tijd uit te schakelen. Het toestel crashte vervolgens vlak bij het dorp Putilkovo.

De Oekraïense aanvallen passen in het beeld dat we de afgelopen maanden steeds vaker zien: drones die tot diep in Rusland komen. Vrijdag raakte zo'n toestel nog een gebouw in Moskou, waardoor het vliegverkeer rond de Russische hoofdstad even stil kwam te liggen.

Overigens gebruiken de Russen ook drones. Volgens de Oekraïense luchtmacht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijftien van zeventien door Rusland gestuurde Russische drones neergeschoten.

Doden en meer dan honderd gewonden bij raketaanval op Chernihiv

Bij een Russische raketaanval van zaterdagochtend op de Oekraïense stad Chernihiv zijn zeker zeven burgers om het leven gekomen en 129 mensen gewond geraakt.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat het centrale plein in de noordelijke stad is geraakt, evenals een theater en een universiteit. "Rusland veranderde een normale zaterdag in een dag vol pijn en verlies."

Op beelden is te zien dat de raketaanval een ravage heeft aangericht. Een van de dodelijke slachtoffers is een zesjarig kind. Het ministerie zegt verder dat zeker twaalf gewonden minderjarig zijn. Nog eens tien gewonden zijn politiemensen, aldus het departement.

Oekraïne en Zweden praten over levering gevechtsvliegtuigen

Oekraïne en Zweden zijn in gesprek over een mogelijke levering van Gripen-gevechtsvliegtuigen. Zo zei de Oekraïense president Zelensky zaterdag na een ontmoeting met de Zweedse premier Ulf Kristersson. Hij is zaterdag in Zweden voor overleg met onder meer de premier en de koninklijke familie van het Noord-Europese land.

De Oekraïense piloten zijn al begonnen met het trainen op de Gripen-vliegtuigen. "We hebben verdere stappen besproken om ze naar Oekraïne te verplaatsen", zegt Zelensky.

In juni zei de Zweedse regering dat ze Oekraïense piloten de kans zou geven om de door Saab gemaakte Gripen te testen, maar ook dat het de vliegtuigen nodig heeft om Zweeds grondgebied te beschermen. Het gesprek tussen Kristersson en Zelensky volgt kort na de goedkeuring van de Verenigde Staten aan Nederland en Denemarken om F-16's te sturen naar Oekraïne.

'Half miljoen dode en gewonde militairen in Oekraïne'

Volgens The New York Times zijn in Oekraïne bijna een half miljoen Russische en Oekraïense militairen omgekomen of gewond geraakt sinds het begin van de oorlog.

Rusland zou al 300.000 slachtoffers hebben geteld onder zijn militairen. Van hen zouden er 120.000 zijn overleden. Voor Oekraïne zou het gaan om 190.000 slachtoffers, van wie 70.000 het niet hebben overleefd.