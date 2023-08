Drone raakt Russisch oorlogsvliegtuig, veel gewonden bij aanval op Chernihiv

Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch oorlogsvliegtuig beschadigd, bevestigt het Russische ministerie van Defensie. Andere drones, waaronder een die onderweg was naar Moskou, konden bijtijds worden neergehaald. Tegelijkertijd is het aantal slachtoffers van de Russische aanval op Chernihiv opgelopen tot 117.

Volgens de Russen raakte niemand gewond door de Oekraïense droneaanvallen. Wel werd een gevechtsvliegtuig beschadigd dat in de regio Novgorod geparkeerd stond.

Een aanval op Moskou werd volgens de Russen voorkomen door de drone op tijd uit te schakelen. Het toestel crashte vervolgens vlak bij het dorp Putilkovo.

De Oekraïense aanvallen passen in het beeld dat we de afgelopen maanden steeds vaker zien: drones die tot diep in Rusland komen.

Vrijdag raakte zo'n toestel nog een gebouw in Moskou, waardoor het vliegverkeer rond de Russische hoofdstad even stil kwam te liggen.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Meer dan honderd gewonden bij Russische raketaanval op Chernihiv

De teller van de Russische raketaanval van zaterdagochtend op de Oekraïense stad Chernihiv staat inmiddels op zeven doden en 110 gewonden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat het centrale plein in de noordelijke stad is geraakt, evenals een theater en een universiteit. "Rusland veranderde een normale zaterdag in een dag vol pijn en verlies."

Op beelden is te zien dat de raketaanval een ravage heeft aangericht. Het ministerie zegt dat zeker twaalf gewonden minderjarig zijn. Nog eens tien gewonden zijn politiemensen, aldus het departement.