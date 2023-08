Doden door Russische luchtaanvallen, aantal slachtoffers stijgt dit jaar flink

Het Russische leger heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere plekken in Oekraïne aangevallen met drones en raketten. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, bevestigt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De aanvallen volgden op het nieuws dat de oorlog dit jaar meer slachtoffers eist.

Bij de luchtaanvallen werden verschillende plekken in het noorden, westen en midden van Oekraïne geraakt. In de noordelijke stad Chernihiv leidde een raketaanval op een centraal plein tot meerdere doden en gewonden, zegt Zelensky op X (voorheen Twitter).

Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om zeker 5 doden en 37 gewonden.

De Oekraïense luchtmacht zegt dat vijftien van de zeventien gelanceerde drones uit de lucht zijn geschoten. De overgebleven twee richtten schade aan in de westelijke regio Chmelnitski en de centraal gelegen regio Zhytomyr.

In de eerstgenoemde regio raakten twee mensen gewond en werden tientallen gebouwen beschadigd. In Zhytomyr wordt de schade nog onderzocht.

Dit jaar veel meer slachtoffers door oorlog

The New York Times schreef vrijdag nog dat de oorlog veel meer slachtoffers eist dan vorig jaar.

Inmiddels zijn bijna een half miljoen Russische en Oekraïense militairen omgekomen of gewond geraakt sinds het begin van de oorlog. In november 2022 lag dat aantal nog op 100.000.