Nederland en Denemarken mogen F-16's aan Oekraïne leveren van VS

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Verenigde Staten hebben Nederland en Denemarken toestemming gegeven om F-16's aan Oekraïne te leveren. De Amerikanen waren eerst alleen akkoord met het trainen van Oekraïense piloten. Ze gaan nu overstag om ook de toestellen zelf te laten leveren.

Nederland en Denemarken mogen de toestellen leveren zodra de Oekraïense piloten hun training in de twee landen hebben afgerond. Dat zal vermoedelijk pas in de zomer van volgend jaar zijn.

Meerdere westerse landen, waaronder Nederland, wilden de F-16's ook graag leveren. Daarvoor is Amerikaanse toestemming nodig, omdat de toestellen in de VS gemaakt worden.