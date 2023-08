Overzicht Oekraïne claimt klein succes, felle strijd om belangrijk spoorknooppunt

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Deze keer beweert Oekraïne dat de strijdkrachten kleine successen boeken. NAVO-lidstaat Litouwen heeft ondertussen twee grensposten met Belarus gesloten, uit vrees voor een mogelijke aanval van het Wagner-huurlingenleger.

De Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maliar, meldde woensdag dat Urozhaine is bevrijd. Het dorp ligt in de oostelijke regio Donetsk. Rond het dorp werd de afgelopen dagen zwaar gevochten.

Maliar schreef dat de Oekraïense troepen tot aan de buitenrand van het dorp zijn gekomen. "Het offensief gaat door."

Urozhaine telde voor de oorlog zo'n duizend inwoners. Oekraïne meldde eerder ook het nabijgelegen Staromaiorske te hebben bevrijd.

Oekraïne zou ook weer oprukken in de buurt van Bakhmut. Die stad viel eerder dit jaar na maandenlange strijd in Russische handen en ligt grotendeels in puin.

Strategisch spoorknooppunt op punt van vallen

Het offensief van de Oekraïners gaat niet overal even goed. Zo hebben de strijdkrachten het lastig rondom de noordelijke stad Kupyansk, in Kharkiv. De stad is een belangrijk knooppunt voor onder meer spoorlijnen.

De Russen proberen uit alle macht door de verdedigingslinie van de Oekraïense troepen heen te komen. "Elke dag komen ze een stukje verder. Ze komen van alle kanten", zegt een bevelhebber van de luchtmacht tegen CNN.

Vanwege de oplopende spanningen rond Kupyansk werden de laatste inwoners van de stad en de omgeving vorige week geëvacueerd.

Aanval op haven aan de Donau

De Russen blijven ook aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. De Oekraïense autoriteiten stellen dat de haven van Reni met drones is bestookt. Die stad ligt aan de rivier de Donau, vlak bij de grens met buurland Roemenië.

De haven is belangrijk voor het graantransport over de Zwarte Zee. Een groot vrachtschip dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stillag, vaart nu voor het eerst over de Zwarte Zee. Het schip maakt gebruik van een zogenoemde humanitaire corridor, een tijdelijke vaarroute voor gestrande schepen.

Litouwen sluit grensposten met Belarus

Naast Roemenië merkt ook mede-NAVO-lid Litouwen dat de strijd niet ver van hun landgrenzen gevoerd wordt. Het land sluit vrijdag twee van de zes grensovergangen naar Ruslands bondgenoot Belarus.